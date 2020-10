Slovenci ‘ujetniki‘ regij, seznam izjem se je skrčil

če gre za odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje, prihod in odhod na delo ter izvajanje nujnih delovnih nalog, dostop in nudenje storitev za nujne primere.

prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

dostop do storitev za nujne primere,

dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Medtem ko so prejšnji teden predstavili strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa, je že od danes razglašena 30-dnevna epidemija , ki je prinesla nekaj novih ukrepov. TakoOb tem pa veljajo nekatere izjeme. Glede omejitve gibanja med 21. in 6. uro veljajo tri izjeme:Za prehajanje med statističnimi regijami pa velja 10 izjem, ko je ob upoštevanju priporočil NIJZ za posameznike dovoljeno prehajanje za:Število izjem se je tako skrčilo za eno, in sicer glede uporabe turističnih kapacitet, katerih rezervacija je bila opravljena do 15. oktobra. Po novem bo namreč turistične nastanitve mogoče obiskati le, če so v vaši regiji.Šteje se, da posameznik prebiva v statistični regiji, če ima v občini iz te regije stalno ali začasno prebivališče. Posameznik je lahko nastanjen le na enem naslovu prebivanja (stalnem ali začasnem) in se ne sme seliti med obema prebivališčema.Globe za kršitev se gibljejo med 400 in 4000 evri.