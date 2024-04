Slovenci stopili na žulj Izraelu: veleposlanica morala na pogovor

Izraelsko zunanje ministrstvo je v nedeljo zaradi glasovanja za članstvo Palestine v Združenih narodih na pogovor poklicalo slovensko veleposlanico v Tel Avivu Andrejo Purkart Martinez, je danes v Luxembourgu potrdila zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da Slovenija članstva Palestine v ZN ne vidi kot ogrožanja varnosti Izraela.

Kot je pojasnila Fajonova, je Izrael države, ki so pretekli teden v Varnostnem svetu ZN glasovale za priporočilo za članstvo Palestine v Združenih narodih, v nedeljo povabil na pogovor. Veleposlaniki držav v Izraelu, tudi slovenska veleposlanica, so se pogovora udeležili, je ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU potrdila ministrica.

Za resolucijo je glasovalo 12 članic VS ZN, med njimi Slovenija, vzdržali sta se Velika Britanija in Švica, ZDA, ki imajo kot stalna članica pravico veta, pa so glasovale proti.