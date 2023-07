Slovenci ste vedeli, kaj glede plač načrtujejo delodajalci?

V drugi polovici letošnjega leta 26,68 odstotka slovenskih delodajalcev načrtuje dvig plač, je razvidno iz raziskave Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene skupine Manpower. Rast plač se tako umirja, saj jih je v prvem polletju zvišalo več kot tri četrtine delodajalcev. Največ jih načrtuje zvišanje plač za do pet odstotkov.

300 velikih podjetij

V raziskavi je sodelovalo 300 različno velikih podjetij iz Slovenije. Na vprašanja skupine Manpower so odgovarjali kadrovniki in vodstveni kadri iz podjetij v proizvodnji, trgovini na drobno in veleprodaji, transportu in logistiki, računovodskih storitvah, telekomunikacijah in elektroniki, avtomobilski industriji, zdravstvu in farmaciji, gradbeništvu, strojništvu, finančnem sektorju, medijih, znanosti in izobraževanju ter drugih dejavnostih.

Kot so ob objavi raziskave pojasnili v Manpowerju, je za prvo letošnje polletje zvišanje plač načrtovalo 65,65 odstotka delodajalcev, podatki pa kažejo, da jih je plače dejansko zvišalo 78,67 odstotka. V podjetjih, kjer so zvišali mesečne bruto plače, so v več kot polovici primerov to storili za vse zaposlene.

Najvišja fluktuacija v strojništvu in gostinstvu

Od tistih delodajalcev, ki so zvišali bruto mesečne plače v prvi polovici leta, je bilo dobrih 55 odstotkov takih, ki so plače zvišali za od šest do 10 odstotkov. Dobrih 27 odstotkov jih je plače dvignilo za do pet odstotkov.

Raziskava Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene Raziskava Trendi gibanja plač in ugodnosti za zaposlene H2 2023 je del širše raziskave skupine Manpower, v katero so vključene štiri države iz južne in vzhodne Evrope, poleg Slovenije še Hrvaška, Srbija, Bolgarija ter Bosna in Hercegovina. V Sloveniji so bila vanjo vključena podjetja iz celotne države in različnih dejavnosti. Manpower to raziskavo izvaja ob koncu vsakega polletja.

Delodajalci so za prvo polovico letošnjega leta poročali o povprečni stopnji fluktuacije zaposlenih pri 8,62 odstotka. Izstopajoči razlog za to je bil boljše plačilo pri konkurenčnih podjetjih, kar je izrazilo 45,33 odstotka delodajalcev. Panoga z najvišjo stopnjo fluktuacije je bila strojništvo, sledila je panoga turizem in gostinstvo.

Dvig plač načrtuje več kot četrtina delodajalcev

Za drugo polovico leta dvig plač načrtuje več kot četrtina delodajalcev, od tega jih slaba tretjina predvideva zvišanje plač za vse zaposlene. Največji delež (14,53 odstotka) jih načrtuje zvišanje plač do pet odstotkov.

Kot ugotavljajo v Manpowerju, delodajalci do konca leta ne načrtujejo dviga plač zaposlenih za več kot 20 odstotkov. V panogah strojništva ter znanosti in izobraževanja sploh ne napovedujejo sprememb plač za drugo polletje. Panogi, kjer delodajalci načrtujejo tudi znižanje plač, sta trgovina na drobno in veleprodaja ter proizvodni sektor.

69 odstotkov delodajalcev spremembe v plačah in ugodnostih za drugo polovico leta napoveduje z namenom zadržanja trenutnih zaposlenih.

Več kot polovica anketiranih delodajalcev namerava v drugi polovici leta več zaposlovati kot odpuščati, medtem ko jih 2,71 odstotka namerava več odpuščati kot zaposlovati. 28,81 odstotka jih napoveduje, da sprememb pri zaposlovanju ne bo, 12,54 odstotka pa je še neodločenih glede zaposlovanja.