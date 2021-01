Slovenci smo našli rešitev za varno spletno nakupovanje

FOTO: Shoppster

Za nakup na spletu se je v zadnjih treh mesecih odločilo kar 52 % Slovencev med 16. in 74. letom starosti, pravijo novembrski podatki Statističnega urada. Da dvomov o izdelkih, ki jih kupimo na spletu, ni več, je poskrbela prva integrirana nakupovalna platforma Shoppster, kjer nam izdelke predstavljajo zvezdniški voditelji!Raziskava spletnega mesta Statista pravi, da so na globalni ravni maloprodajna spletna mesta junija 2020 ustvarila skoraj 22 milijard obiskov v primerjavi s 16,07 milijarde svetovnih obiskov januarja 2020. Glede na splošno zaustavitev javnega življenja povsod po svetu ti podatki ne čudijo. Tudi Slovenci smo vse bolj naklonjeni spletnemu nakupovanju, doslej pa smo se pogosto spraševali o kakovosti, delovanju in videzu izdelkov, ki jih kupimo na spletu.Vprašanj o tem, kaj se bo na koncu pojavilo pred našimi vrati, ni več. V Sloveniji je namreč novembra 2020 začela delovati prva integrirana platforma za spletno nakupovanje Shoppster. Ta združuje spletno trgovino z raznovrstnimi izdelki, obenem pa s pomočjo lastnega TV in YouTube kanala Shoppster TV izdelke pripelje pred oči kupca.Shoppster TV kupcu omogoča, da se pred nakupom na spletu spozna z izdelkom, preveri njegovo zmogljivost in uporabnost, vse to pa na podlagi lastnih izkušenj s preizkušanjem izdelka omogočijo voditelji – Jure Košir, Tanja Postružnik Koren, Tinkara Fortuna, Sašo Stojanov, Vesna Ponorac in Klemen Kopina. Nimajo scenarija, temveč so izdelek pred predstavitvijo preizkusili in ga iz lastne izkušnje predstavljajo za kupca.Ob tem tako rekoč v vsaki oddaji gostijo strokovnjaka z določenega področja, ki odgovori na morebitna vprašanja in dodatno predstavi izdelek. Voditelji so torej postavljeni v vlogo kupca, ki ima priložnost s strokovnjakom preizkusiti izdelek, in nam tako priskočijo na pomoč kot naši osebni svetovalci za nakupovanje ter nam zaupajo skrivnost ali dve o izdelkih, ki se najbolje obnesejo. Vsi si namreč želimo opraviti uspešen in informiran nakup, kajne? Dvomi in strah o tem, kaj smo kupili, so torej odveč!Shoppster TV je gledalcem na voljo v Telemachovih programskih shemah EON na programskem mestu 7, Total TV na programskem mestu 5 in D3 na programskem mestu 14. Če dostopa do Shoppster TV nimate, je ogled možen tudi na njihovem