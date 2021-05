Slovenci se veselijo, preverili smo, koliko več denarja jim bo ostalo

PO nekaterih ocenah naj bi bilo v Sloveniji praznih okoli 150 tisoč stanovanj. FOTO: Jure Eržen/Delo

Slovenci imamo radi nepremičnine, svoj lastni domek. Številni pa v njih vidijo (dodatni) vir zaslužka. Zaradi pandemije novega koronavirusa oddajanja preko platform kot sta Airbnb in Booking v zadnjem dobrem letu praktično ni bilo, je pa še kako živahen domači trg oddajanja in najemanja. Vlada pa je srazveselila tiste, ki oddajajo stanovanja, saj bodo morali od prejete najemnine odšteti občutno manj za davke.Po sedaj veljavni zakonodaji znaša davek na dohodek od oddajanja nepremičnine v najem 27,5 odstotka, enako kot davek na kapitalske dobičke. Ob tem lahko najemodajalec ob oddaji davčne napovedi uveljavlja dejanske stroške ali pa normirane stroške, ki znašajo 15 odstotkov.Poglejmo tri primere:- če mesečna najemnina znaša 250 evrov, to pomeni,da bo moral najemodajalec od tega plačati 58,4375 evra davka (250 evrov x 0,85 x 0,275), v celem letu (če najemnino seveda oddaja vseh 12 mesecev) to nanese 701,25 evra;- če mesečna najemnina znaša 400 evrov, to pomeni,da bo moral najemodajalec od tega plačati 93,5 evra davka (400 evrov x 0,85 x 0,275), v celem letu to nanese 1.122 evra;​- če mesečna najemnina znaša 800 evrov, to pomeni, da bo moral najemodajalec od tega plačati 187 evra davka (800 evrov x 0,85 x 0,275), v celem letu to nanese 2.244 evra.Po novem predlogu pa bi oddajo nepremičnin obdavčili po 15-odstotni stopnji (davek na kapitalski dobiček pa po 25-odstotni stopnji). Znižali so tudi normirane stroške in sicer na 10 odstotkov, a kljub temu je predlog prijazen do denarnice najemodajalcev. Po novem bi ob prej omenjenih treh primerih višine najemnine lastnik odštel toliko:- če mesečna najemnina znaša 250 evrov, to pomeni,da bo moral najemodajalec od tega plačati 33,75 evra davka (250 evrov x 0,9 x 0,15), v celem letu (če najemnino seveda oddaja vseh 12 mesecev) to nanese 405 evrov;- če mesečna najemnina znaša 400 evrov, to pomeni,da bo moral najemodajalec od tega plačati 54 evra davka (400 evrov x 0,9 x 0,15), v celem letu to nanese 648 evra;​- če mesečna najemnina znaša 800 evrov, to pomeni, da bo moral najemodajalec od tega plačati 108 evra davka (800 evrov x 0,9 x 0,15), v celem letu to nanese 1.296 evra.Najemodajalcem bi po novem v primerjavi s sedanjo davčno stopnjo ostala kar lepa vsota denarja:Če bo nov predlog obdavčitve sprejet, bodo nepremičnine postale (še) nekoliko donosnejša investicija.