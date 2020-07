Slovenci se igrajo skrivalnice z inšpektorji

Spoštovanje karantenskih odločb je nujno za zmanjšanje števila okužb, je na twitterju opozoril uradni vladni govorec za covid 19in razkril, da so v ponedeljek zdravstveni inšpektorji opravili nadzor nad izvajanjem kar 922 odločb, od tega 161 ponovno. Ob tem 32 oseb ni bilo na naslovih, v petih primerih se je to zgodilo že drugič. V devetih primerih dostop ni bil mogoč, v dveh primerih že drugič, v štirih primerih pa niso odprli vrat, v enem primeru se je to ponovilo.iz zdravstvenega inšpektorata je na ponedeljkovi vladni tiskovni konferenci napovedala, da prihaja nadzor tudi za poroke, ob tem pa dodala, da lahko inšpektor nadzira dogodke na javnih prostorih, v zasebne prostore pa ne vstopa.Preberite tudi:Zdravstveni inšpektorat je sicer pretekli konec tedna opravil več kot tisoč nadzorov gostinskih lokalov in karantenskih odločb. Mojškrčeva je povedala, da je bilo 945 nadzorov karantenske odločbe, skupaj doslej 2.821. Odločbo je spoštovalo 760 oseb, v 40 primerih osebe ni bilo na mestu, ki je bilo navedeno v odločbi (inšpektor je pridobil dokaze, da osebe na tem naslovu ni bilo), v 11 primerih ni bil omogočen dostop do zasebnega zemljišča (visoke ograje, niso dostopni zvonci ...), v 32 primerih so osebe navedle napačen oziroma lažen naslov (bivališče imajo osebe, ki vstopajo v Slovenijo, včasih v tujini, navesti pa morajo naslov v Sloveniji, v praksi pa se izkaže, da gre za kakšne zapuščene stavbe), o sumih navedbe lažnega naslova bodo obvestili policijo. V 15 primerih oseba ni odprla vrat, v 87 primerih pa osebe v večstanovanjski stavbi ni bilo mogoče najti, kajti v odločbi ni bila navedena številka stanovanja.Preberite tudi:V gostinstvu so preverjali predvsem lokale, ki so tvegani zaradi števila obiskovalcev. Preverjali so, ali spoštujejo priporočila Nijz o razdalji med mizami, razkužilih in maskah. Opravljenih je bilo 182 nadzorov. Inšpektorji so ugotovili več kot 20 primerov nezadostnega razmika med mizami, v 20 primerih gostje v notranjih prostorih niso uporabljali zaščitne maske, ugotovili so tudi napačno uporabo mask zaposlenih.​ ​Zaradi neuporabe mask so inšpektorji večinoma izrekali opozorila.