Slovenci se bodo udeležili parade ponosa, ki jo je Janšev prijatelj prepovedal

Madžarska policija je prejšnji teden prepovedala parado ponosa v Budimpešti, predvideno za današnjo soboto, 28. junija. Župan Budimpešte Gergely Karacsony medtem vztraja, da bo dogodek potekal kljub prepovedi.

Madžarski parlament je sredi marca sprejel zakon o prepovedi parade ponosa, ki med drugim dovoljuje policiji, da za identifikacijo udeležencev parade ponosa uporabi programsko opremo za prepoznavanje obrazov, predvideva pa tudi globe za organizatorje in udeležence parade v višini do 500 evrov.

Organizatorji prireditve v podporo pravicam pripadnikov te skupnosti so že ob sprejetju zakona zatrdili, da bodo 28. junija v Budimpešti organizirali 30. parado ponosa. Udeležbo na dogodku je med drugim že napovedalo več evropskih poslancev.

»Bratom, sestram in osebam« bodo stali ob strani

FOTO: Matej DruŽnik

Zdaj pa so madžarskim kolegom v bran stopili tudi slovenski pripadniki LGBTIQ+ skupnosti, ki napovedujejo, da se bodo tudi sami udeležili »prepovedane« parade ponosa. »V Društvu Parada Ponosa sporočamo, da smo se kljub uradni prepovedi letošnje Parade ponosa v Budimpešti odločili za fizično prisotnost na Madžarskem – kot politična zaveznica, kot izraz solidarnosti in kot dejanje upora proti represiji nad LGBTIQ+ skupnostjo,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot dodajajo, je njihovo sporočilo jasno: »Ljubljanska Parada ponosa stoji ob strani našim madžarskim LGBTIQ+ sestram, bratom in osebam.«

Ob tem pozivajo evropske institucije, civilno družbo in slovensko javnost, »da se jasno zoperstavijo zakonodajam, ki izrinjajo celotne skupnosti iz javnega prostora.« Dodali so še: »Naš ponos ni pogojen z dovoljenji – temveč z dostojanstvom, svobodo in skupnostjo.«