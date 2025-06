Slovenci navalili k predsednici! Vse zanimala miza Joca Pečečnika, prišle celo mažoretke (FOTO)

Ob dnevu državnosti so v Predsedniški palači ponovno odprli vrata za državljanke in državljane ter prebivalke in prebivalce Republike Slovenije. V čast državnemu prazniku je bila pred palačo med 9. in 16. uro postrojena tudi častna straža Garde Slovenske vojske.

V pisarni jih je predsednica sprejela osebno

Največ pozornosti je pritegnila predsedničina pisarna, kjer je obiskovalce sprejeli predsednica osebno in odgovarjala na njihova številna vprašanja.

Prvič so si lahko ogledali prenovljen prostor z novo mizo, izdelano iz slovenskega lesa, ki jo je predsednica prejela v začasno rabo. Slednja s svojo simboliko in oblikovanjem pripoveduje edinstveno zgodbo o Sloveniji – o njeni naravi, tradiciji, znanju in ustvarjalnosti.

Unikatna miza z bogato zgodbo o Sloveniji

Njena zgodba se začne v Poljanski dolini, kjer je gozdar izbral mogočen hrast – temelj novega pohištva. Hrastovo jedro dopolnjuje les več kot 200 let starega kozolca toplarja iz iste doline, ki simbolizira slovensko podeželsko tradicijo. Posebnost mize je deset različnih slovenskih vrst lesa, vključenih v obliki popolnih šesterokotnikov – motiv, ki spominja na satovje.

Njena miza. FOTO: Matjaz Klemenc Uprs

Pri zasnovi in izvedbi mize je sodelovalo okoli 50 strokovnjakov z različnih področij dela. Miza združuje akademsko znanje Biotehniške fakultete, gozdarjev, mojstrstvo mizarjev, oblikovalcev, inženirjev in arhitektov. Predsednica je izrazila občudovanje in spoštovanje do njihovega dela, ki predstavlja mojstrovino, vredno ponosa celotne Slovenije. Zahvalila se je tudi lastniku mize, Jocu Pečečniku, ki je Uradu predsednice republike delovno mizo odstopil v začasno rabo.

Med ogledom prostorov. FOTO: Koka Press, Katja Kodba

Predssednica republike in obiskovalci. FOTO: Koka Press, Katja Kodba

Ob zaključku dneva odprtih vrat so predsednico s plesno koreografijo presenetile tudi mažoretke iz Nacionalnega mažertnega ansambla (NMA).