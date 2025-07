Slovenci nasedli! Delijo lažno zgodbo o deklici Lari, ki naj bi umirala za rakom

V Sloveniji se širi spletna prevara, ki cilja na čustva, sočutje in odprta srca ljudi. Gre za domnevno zgodbo o 4-letni deklici Lari, ki naj bi imela smrtonosnega raka hrbtenice in naj bi nujno potrebovala denar za zdravljenje v ZDA. Ganljive objave, ki krožijo po Facebooku, so Slovenci množično delili, v resnici pa za vsem skupaj najverjetneje stoji dobro organizirana goljufija iz tujine.

Zgodbo je razgalilo Društvo Viljem Julijan, ki svari pred verjetno lažno zbiralno kampanjo in poudarja: »To je verjetno prvič, da se je v Sloveniji pojavila tako podla zloraba zgodbe bolnega otroka za krajo denarja!«

Na lažni Facebook strani z imenom »Lara še vedno sanja«, se uporabnikom prikazuje videoposnetek deklice, ki naj bi se borila z agresivnim rakom – ATRT. Zraven je poziv k donacijam, ki vodijo na tujo spletno platformo go.saintraphaelcharity.com/larae. Donacija je možna zgolj ob vnosu celotnih podatkov bančne kartice, tudi varnostne kode – kar je skrajno tvegano in sumljivo.

Ko so iz društva želeli stopiti v stik z domnevnimi skrbniki strani, niso prejeli nobenega odgovora. Prav tako ni objavljenih nobenih informacij o domnevnih starših deklice. Komentarji, ki opozarjajo na možno prevaro, so brisani, v slovenskih medijih pa zgodbe ni mogoče najti – kar je bil prvi velik znak za alarm.

Gre za prevaro za zbiranje donacij za 4-letno deklico Laro, ki naj bi imela raka. FOTO: Zaslonski Posnetek

Dvojna spletna stran, španski profil in tuji strežniki

Preiskava društva Viljem Julijan je razkrila, da je bila spletna stran registrirana šele novembra 2024, ima ista organizacija dve različni spletni strani, kar še dodatno vzbuja sum, enaka objava obstaja tudi v španskem jeziku, kar dokazuje, da gre za prevaro mednarodnega obsega, lažna FB stran plačuje video oglase, da bi dosegla čim več slovenskih uporabnikov.

Vse kaže na to, da gre za dobro organizirano prevaro iz tujine, katere edini cilj je izvabiti denar iz zaupljivih ljudi, ki želijo pomagati bolnemu otroku.

Na Facebooku ima objava že več kot tisoč delitev in vsi so prispevek delili v dobri veri. A posledice so lahko resne – tako za tiste, ki so donirali, kot za tiste, ki lažno zgodbo širijo.

Društvo Viljem Julijan je primer že prijavilo na nacionalni center SI-CERT, kjer obravnavajo spletne prevare. Vse, ki so donirali, pozivajo, naj storijo enako.

Kaj lahko naredimo?

Dr. Nejc Jelen, predsednik društva, opozarja: »Bodimo izjemno previdni pri spletnem doniranju. Če zbiranja ne podpira slovensko humanitarno društvo, zgodba pa ni preverjena v medijih – obstaja velika verjetnost, da gre za prevaro.«

Zgodba o deklici Lari naj bo opozorilo vsem. Splet je poln pasti, ki ciljajo prav na najbolj sočutne med nami. Pomagajmo – a le takrat, ko smo prepričani, da je zgodba resnična.