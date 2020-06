Slovenci naj bi jih reševali, a nam zaračunavajo več

Preverjajo ponudnike in tudi vas

Kazni do 40 tisočakov

Financiranje bonov je zagotovljeno iz proračuna. Nepočrpana sredstva iz naslova turističnih bonov bodo ostala v proračunu, pravijo na ministrstvu za gospodarstvo

Koristiti jih bo treba do konca leta

Ni trajalo dolgo, ko je vlada napovedala, da bo domačo turistično sezono reševala s turističnimi boni, ki jih je medtem že prejel vsak s prebivališčem v Slovenij, pa so se že pojavili špekulnati, ki so tuhtali, kako bi z boni prišli do denarja, kmalu pa je v javnost prišlo tudi, da so nekateri turistični ponudniki za tiste, ki bi jim (delno) plačali z boni,in poželi vsesplošno zgražanje Slovencev in Slovenk, kar pa nekaterih, kot kaže, ni ustavilo.Vse, kar morate vedeti o turističnih bonih:Turistični boni so zaživeli, do petka je bilo pri ponudnikih unovčenih okoli 12 tisoč bonov. Nastanitveni obrat namreč v primeru plačila storitve z bonom za istovrstno storitev ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Na ponudnike storitev pa je vlada apelirala, da cen ne dvigujejo: »Le zadovoljen gost bo potrošil poleg nastanitve še več in s tem bomo vsi prispevali k pospešitvi turizma v domačem okolju.«Preberite tudi:Zlorabe naj bi preprečevali s kontrolami znotraj informacijskega sistema Finančne uprave (Furs) (povezani bodo s knjigo gostov pri policiji, in to v realnem času), eden od ukrepov pa je tudi dejstvo, da bodo ponudniki lahko samo tisti, ki so na 13. marec 2020 opravljali to dejavnost.Nadzor nad ponudnikom storitev izvaja tržni inšpektorat, ki od Fursa prejema podatke o ponudniku storitev, podatke o osebi, ki je bon unovčila, in datum prihoda ter odhoda upravičenca. Preverjajo, ali je storitev, ki je navedena na računu in za katero se bo opravilo nakazilo s strani Fursa, dejansko izvedena, ter ali je ponudnik storitve za istovrstno storitev potrošniku, ki želi plačati z bonom, zaračunal isto ceno kot bi jo, če bi potrošnik plačal z drugimi plačilnimi sredstvi. Tržni inšpektorat pa je pristojen tudi za nadzor nad upravičencem do bona, in sicer z vidika, ali je bil ta prenesen na drugega upravičenca skladno z zakonom, so nam pojasnili na inšpektoratu, ki ga vodi glavba tržna inšpektoricaTržni inšpektorat je že prejel nekaj prijav, ki so se nanašale na višje cene storitev v primeru plačila s turističnim bonom. Osmi odstavek 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) izrecno določa, da v primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi, za kršitve pa so predvidene tudi globe. »Tržni inšpektorat RS bo vse prijave na to temo obravnaval in ukrepal skladno s svojimi pristojnostmi,« so zagotovili.​V primeru nepravilnosti so določene visoke globe za tiste ponudnike storitev, ki pravil ne bi spoštovali. Gibljejo se vse do 40.000 evrov. Globe za fizične osebe, to je upravičenca do bona, če bon prenese v nasprotju z zakonom, pa znašajo od 200 do 600 evrov.Način unovčitve bona določa uredba, boni se koristijo preko informacijskega sistema Fursa, povračilo sredstev preko informacijskega sistema Furs ter način vodenja in upravljanja evidence bonov. Upravičenec bon unovči tako, da ob prijavi na dan prihoda pri ponudniku storitve tega obvesti, da bo za opravljeno storitev unovčil bon. Ponudnik nato v informacijski sistem Furs vnese podatke o upravičencu, na podlagi katerih Furs v informacijskem sistemu označi unovčenje bona pri upravičencu (zmanjša njegovo dobroimetje) ter vrednost bona v znesku opravljene storitve izplača ponudniku storitev. Izplačilo bona v denarju ni možno. Prav tako upravičenec, ki bona ne bo unovči do 31. decembra letos, ne more zahtevati izplačila bona v denarju niti ga ne more unovčiti kasneje.Furs o upravičencu do bona, ponudniku storitev ter nastanitvenem obratu, kjer je upravičenec unovčil bon, in o izplačilu bona vodi in upravlja evidenco bonov v elektronski obliki na podlagi predhodne povezave zbirk osebnih podatkov. Podatki se v evidenci bonov hranijo pet let, nato se izbrišejo.