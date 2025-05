Slovenci naj bi ga pili manj, bivši minister ponorel: »Kakšno sprenevedanje! Samo za polnjenje podivjanega proračuna gre«

Poročali smo že, da namerava vlada s 1. junijem zvišati trošarine za pivo, in to kar za sedem odstotkov, kar pa ni na noge spravilo le državljanov, temveč predvsem pivovarje. Ti opozarjajo, da bi lahko omenjeni dvig marsikatero pivovarno pahnil v rdeče številke in na koncu potopil. Tako je predsednik Združenja slovenskih pivovarn in predstavnik pivovarne Reservoir Dog Andrej Sluga poudaril, da osnovni problem ni zvišanje trošarine, temveč dejstvo, da je ta že zdaj med višjimi v EU.

Vlada sicer z dvigom trošarin na alkoholne pijače, predvsem pivo, po pojasnilih ministra za finance Klemna Boštjančiča in ministrice za zdravje Valentine Prevolnik Ruper zasleduje predvsem cilje zdravstvene politike. Alkohol je namreč eden ključnih javnozdravstvenih problemov, sta izpostavila. Sedemodstotni dvig je po Boštjančičevih besedah kompromis.

»Kakšno sprenevedanje! Samo za polnjenje podivjanega proračuna gre«

Ministrica za zdravje pa je dodala, da si na področju alkoholne politike z vidika javnega zdravja želijo uvedbe ukrepov, ki bodo prispevali k zmanjšanju dostopnosti do alkohola oz. alkoholnih pijač, seveda predvsem za ranljive skupine, kot so otroci in mladostniki.

No, bivši minister Žiga Turk tem pojasnilom vladnih predstavnikov ne verjame. Tako je zarobantil: »Minister za finance pravi, da bodo višje trošarine na pivo piksno podražile za 2-3 cente. Po mnenju ministrice za zdravje bodo ljudje zato manj pili. Vlada da skrbi za zdravje, ne za polnjenje proračuna. Kakšno sprenevedanje! Samo za polnjenje podivjanega proračuna gre.«