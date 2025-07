Slovenci na Thompsonovem koncertu: domoljubje ali ne? Objavljamo, kaj pravijo Vezjak, Turk, Klakočar Zupančič in Luthar

Sobotni koncert za nekatere spornega, za druge domoljubnega hrvaškega pevca Thompsona še kar buri duhove.

Če na eni strani desni politični pol s šefom SDS Janezom Janšo na čelu na družbenih omrežjih objavlja posnetke s koncerta in razlaga, kako neverjeten je bil, levi politični pol meni, da je bil obisk koncerta napaka. Še več, Levica celo trdi, da je bila »Janševa udeležba na koncertu, kjer se poveličuje ustaštvo, sramota za Slovenijo«.

In šolski primer toksične samoidentifikacije je prav Marko Perković, ki je pri srcu slovenskim fašistom z Janezom Janšo na čelu.

»Kako je mogoče, da pevca, ki poveličuje ustaštvo, nekateri naši državljani označujejo za domoljuba in kulturno zanimivost?

No, poslanka Svobode Lena Grgurevič je denimo pod sliko Janše z ženo Urško celo zapisala: »JJ in Urška s prijatelji: Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si. DNO DNA. Sodrga. Izdajalci in klavci lastnega naroda.«

Oglasila se je tudi prva dama parlamenta. Urška Klakočar Zupančič je tako zapisala: »Kako je mogoče, da pevca, ki poveličuje ustaštvo ter s tem fašizem in nacizem, nekateri naši državljani označujejo za domoljuba in kulturno zanimivost? Smo mar pozabili ali ne vemo, da je NDH kot četrti okupator leta 1941 zasedla (sicer manjši) del slovenskega ozemlja, ustaši pa so v Jasenovcu zverinsko pomorili več sto Slovencev, med njimi tudi duhovnikov? Mora Evropa res doživeti še eno tragedijo zaradi zločinskih ideologij? Bomo lahko pogledali otrokom v oči, če se temu ne bomo uprli?«

Kaj je domoljubje v resnici? Težava ni v zanikanju pravice do domoljubja, pač pa ...

In ker se na družbenih omrežjih oziroma v javnosti pojavljajo različne interpretacije o tem, kaj je domoljubje, smo odogovor na to vprašanje poiskali. Boris Vezjak, filozof in družbeni kritik s Filozofske fakultete v Mariboru, tako razlaga, da nemalo teoretikov poudarja, da je domoljubje dejansko zgolj prikrit nacionalizem.

Nedvomno velja, da je Marko Perković Thompson izjemno priljubljen glasbenik, ki nagovarja domoljubna in identitetna čustva, a njegovo »domoljubje« je močno vprašljivo zaradi povezav z ustaško simboliko, zgodovinskim revizionizmom in politično instrumentalizacijo. Pravi še, da se ob tem odpira vprašanje ideološke mimikrije: domoljubje privlači široke množice in hkrati ohranja podporo skrajne desnice, kar ustvarja nevaren precedens normalizacije spornih ideologij. »Težava torej ni v zanikanju pravice do domoljubja, temveč ker se pod njegovo krinko pogosto širita nestrpnost in revizionizem, ki imata daljnosežne škodljive družbene posledice.«

Če želimo imeti in ohranjati pozitiven pojem domoljubja, bi bilo nujno jasno distanciranje od simbolov in ideologij, ki so v nasprotju z vrednotami demokracije in spoštovanja človekovih pravic, poudarja Vezjak. In obisk šefa slovenske opozicije na koncertu v Zagrebu? Vezjak pravi, da »obisk Janeza Janše kaže, da bi se rad za svoje ideološke in politične potrebe učil pri hrvaških zgledih«.

Turk: »Če ljudi učiš, da so domoljubje, narodna pripadnost in nacionalni ponos po naftalinu zaudarjajoči koncepti iz 19. stoletja ...«

Bivši minister Žiga Turk pa je takole zapisal o domoljubju: »Če ljudi učiš, da so domoljubje, narodna pripadnost in nacionalni ponos po naftalinu zaudarjajoči koncepti iz 19. stoletja, ki jih je napredna Slovenija že presegla, izpraznjeni prostor ne postane multikulturna komuna, ampak ga zasede samozavest tujih kultur, v slovenskem primeru islama, Srbije in Hrvaške. Izgovoru, da je tam fašizem, nasedejo samo ne posebno bistre oprane glave. Obtožbe drugih o fašizmu in ustaštvu pa so praviloma samo slaba tolažba za praznino, ki jo imajo tam, kjer bi moral biti patriotizem. In seveda jugonostalgija vstopa v ta izpraznjeni prostor.«

»V upanju, da bo to, kar sem napisal pred 15 leti in v kar verjamem še sedaj ...«

Oto Luthar, direktor Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), nam je na dileme glede domoljubja poslal zapis, ki ga je sicer objavil že pred leti. »V upanju, da bo tom kar sem napisal pred 15 leti in v kar verjamem še sedaj, zadoščalo ...« nam je sporočil.

Patriotizem je surov občutek ljudi najnižje nravstvene stopnje, to je škodljiv občutek, ki preprečuje mirne odnose do drugih; občutek, ki člo­veka spreminja v razčeperjenega petelina, bika, gladiatorja, to je nemo­ralni občutek, zaradi katerega se vsak človek spremeni v sina domovine (in) sužnja svoje vlade....

Podobno kot Theodor Lessing, tudi jaz na ljubezen do domovine gledam kot na »herojsko sla­bost, ki jo je zlahka mogoče pogrešati«. Všeč mi je tudi Goethe, ki je menil, da bi nam moral zadostovati že prostor pod soncem, polje, ki nas pre­hranjuje, in bivališče, ki nam nudi streho nad glavo: »Ali to ni domovina! Ali nimajo tega tisoči in tisoči v vsaki državi? Ali niso srečni ne glede na omeji­tve, ki jih to dejstvo nosi s seboj? Zakaj bi se zaman pehali za občutenjem, ki ga niti ne moremo niti želimo imeti... ?«

Thompsonovega koncerta v Zagrebu se je udeležil tudi predsednik SDS Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša. FOTO: Velimir Bujanec/facebook

Še najbližji pa mi je Tolstoj, ki je bil prepričan, da so zaradi militantnega patriotizma vsi »narodi krščanskega sveta poživinili do te mere, da ne zmorejo misliti na nič drugega kot na bodoče množične pomore«:

»Patriotizem je surov občutek ljudi najnižje nravstvene stopnje, to je škodljiv občutek, ki preprečuje mirne odnose do drugih; občutek, ki člo­veka spreminja v razčeperjenega petelina, bika, gladiatorja, to je nemo­ralni občutek, zaradi katerega se vsak človek spremeni v sina domovine (in) sužnja svoje vlade.... «.

Žal je bilo ljudi, kot je bil Tolstoj, vedno zelo zelo malo. Z naskokom prevladujejo tisti, ki jih ni težko pridobiti za patriotske izlive čustev. Oziroma taki, ki s temi čustvi manipulirajo. Po drugi strani je zelo malo takih, ki so se pri tem izmojstrili tako kot Janez Janša. Ljudi, ki jim ni mar niti za domovino in še manj za ljudi, ki v njej živijo. Ljudi, ki slabo poznajo zgodovino oz. so v njej spregledali dediščino pacifizma. In ljudi, kot je Bertrand Russell, ki je s svojim doslednim pacifizmom vplival na velik del angleške kulturniške in akademske javnosti.

Oto Luthar doktor zgodovinskih ved in vodja Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti - ZRC SAZU. FOTO: Jure Erzen/delo

Kritiko nagovarjanja k ubijanju v imenu domovine je mogoče srečati v knjigi Ernsta Friedricha Krieg gegen Krieg (Vojna proti vojni). Friedrich velja med drugim tudi za prvega avtorja obširnejšega programskega protivojnega besedila, ki razgalja grozote iz strelskih jarkov in bralca sooča z visokoletečimi iz­javami nacionalističnih oz. na patriotska čustva sklicujočih se vojskovodij in politikov.

Domoljubi ljubijo svojo domovino in so se za predmet svoje ljubezni pripravljeni boriti in umreti. Ljubezen domoljubov do svoje domovine tako ponuja samoumevne razloge za bojevanje, ubijanje in umiranje za svojo domovino kot predmet domoljubne ljubezni.

Nacionalizem, ki ga zaradi zgoraj opisane tradicije nekateri zmotno enačijo s patriotizmom oz. ločijo med dobrim in slabim nacionalizmom, je potemtakem res »skupinska utvara v okviru katere določen narod dojema državo kot svoje lastno orodje«, kot je zapisal Aleš Debeljak.

S tem je želel opozoriti na to, da mnogi tudi po izpolnitvi nacionalnih teženj praviloma ostajajo zelo togi zagovorniki nacionalne ideje. Namesto solidarnosti, ki bi po osamosvojitvi morala postati naše glavno vodilo, je prevladala arhaična samoidentifikacija, ki temelji na izključevanju drugih. Kot kaže, je tudi v Sloveniji, podobno kot v večini postsocialističnih držav, po l. 1989 nastopila inflacija v tematizaciji nacionalne identitete, zaradi katere je proces diferenciacije preglasil vse dotedanje itegrativne prakse znotraj in zunaj Slovenije. In šolski primer toksične samoidentifikacije je prav Marko Perković, ki je pri srcu slovenskim fašistom z Janezom Janšo na čelu.«