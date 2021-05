Slovenci na poti na Madeiro doživeli neprijetno presenečenje

Letalo hrvaške letalske družbe Trade Air, ki je davi z letališča Jožeta Pučnika na Brniku poletelo proti Madeiri, je imelo ob poletu težave in se je moralo vrniti na letališče, poroča portal 24ur.com.



Pri Fraportu so pojasnili, da je letalo po poletu trčilo s ptico. Potnike je na cilj odpeljalo drugo letalo.



Po pisanju omenjenega portala je bilo iz komunikacije med stolpom in pilotoma mogoče slišati, da sta se pilota airbusa A320 zaradi slabšega delovanja enega od motorjev odločila vrniti na letališče, nekaj minut kasneje pa so na letališki stezi odkrili mrtvo ujedo.



Letalo morajo po takšnem incidentu pregledati inženirji in preveriti, ali je motor utrpel kakšno škodo in ali je še vedno primeren za uporabo. Imate zgodbo za nas? Pišite nam.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: