V Sloveniji cepimo s tistim, kar naročimo in dobimo iz EU, medtem ko le streljaj stran Srbija velja za nekakšen eldorado cepiv. V obtoku so ameriška, evropska, ruska, kitajska. Čeprav Srbija velja za revnejšo evropsko državo, pa se je v tem trenutku pri dobavi cepiv organizirala, kot da gre za svetovno velesilo. Ob tem so nesebično in gostoljubno na stežaj odprli vrata svojih zdravstvenih domov za prebivalce tujih držav, ki bi se želeli pri njih cepiti. Da se lahko odpelješ v Beograd in si cepljen še isti dan, nam je sporočil slovenski poslovnež, ki večkrat potuje v Srbijo in je enega od obis...