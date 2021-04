Slovenci množično na Obalo, zastoj dolg več kot 20 kilometrov (FOTO)

Po podatkih prometnoinformacijskega centra za državne ceste se zaradi zastojev na primorski cesti med Logatcem in Razdrtim iz smeri Ljubljane proti Kopru potovalni čas podaljša za več kot eno uro. Za osebna vozila je obvoz mogoč po regionalni cesti Logatec–Razdrto, proti Novi Gorici pa po cesti Logatec–Podkraj–Ajdovščina ali prek Črnega Vrha.Gibanje Ustvarimo reševalni pas na avtocestah na facebooku poroča, da je zastoj dolg že 22 kilometrov ter da se še daljša. Obenem pozivajo k vzpostavitvi reševalnega pasu, saj v dopoldanskih urah večina voznikov tega ni storila.Na štajerski avtocesti se zaradi zastoja med Domžalami in Krtino proti Mariboru potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Zastoji na štajerski avtocesti občasno nastajajo tudi med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani, med Trojanami in Vranskim proti Mariboru ter Framom in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani.Zastoji nastajajo na cesti Medvode–Ljubljana v obe smeri.Promet se gosti na regionalni cesti Logatec–Postojna–Razdrto.Na vipavski hitri cesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Vipavo in predorom Podnanos proti Nanosu.Do večera bo na štajerski avtocesti zaradi nujnih del zaprt uvoz Trojane v obe smeri in izvoz iz smeri Maribora.Zaradi del na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Uncem in Postojno ter med Postojno in Razdrtim proti Kopru, proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas med Uncem in Logatcem. Mogoči so zastoji.