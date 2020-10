Slovenci množično na Hrvaško, mnogi besni: To je norčevanje iz ljudi

Na Novokračinah so ga obrnili, na Starodu spustili čez

V petek zvečer je bilo na mejnih prehodih s Hrvaško opaziti precejšnjo gnečo. Mnogi Slovenci, ki so želeli prečkati mejo, pa so tam doživeli hladno prho, saj so se morali obrniti. Po poročanju facebook strani Avtokampi.si na mejnem prehodu Jelšane policisti niso spuščali čez mejo lastnikov nepremičnin in prikolic, kjer so bili v vozilu tudi ožji družinski člani. Sklicevali naj bi se na vladni odlok, kjer piše, da izjema vzdrževanja nepremičnine velja za posameznika.»Vendar minister je rekel, da izjeme veljajo podobno kot spomladi, ko je vse veljalo za ožjo družino. Enako je tudi na sosednjem prehodu Novokračine, drugod pa za zdaj ni bilo takih težav,« so še zapisali.Pod objavo so se oglasili številni komentatorji, ki z družino niso smeli prečkati meje, medtem ko na nekaterih mejnih prehodih družine težav niso imele. »Na Dragonji pred dvema urama nihče nič vprašal, kam in zakaj,« je zapisala ena od uporabnic. Policist na Sečovljah naj bi prav tako eni družini, ki je imela pripeto počitniško prikolico, le zaželel srečno vožnjo. Kot je razvidno s posnetka, ki ga je pripela druga uporabnica, je bila na mejnem prehodu Novokračine dolga kolona vozil, večje število vozil pa naj bi se po navodilih policistov kasneje tam obrnilo.Dvojna merila, ki naj bi jih imeli slovenski policisti na meji, so razjezila tudi Slovenca, ki se je za vikend s partnerico odpravil na Hrvaško. »To, kar se je včeraj dogajalo na mejnih prehodih, je totalni idiotizem. Kako lahko imajo tako dvojna merila? Na mejnem prehodu Novokračine sva s punco čakala 1,5 ure, nato pa so naju kljub vsem papirjem o lastništvu in pooblastilu staršev, da greva na njihovo nepremičnino, zavrnili. Nato sva se odpeljala do mejnega prehoda Starod, kjer je prehod meje potekal povsem normalno. To je eno samo norčevanje in za****vanje ljudi,« je zapisal.Vprašanja, ali smejo čez mejo le lastniki parcel in nepremičnin ali tudi njihove družine, smo naslovili na policijo in Nacionalni inštitut za varovanje zdravja. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.