Slovenci letijo v Grčijo

Varnost je na prvem mestu

Ljubljansko letališče bo letos okusilo veliko manj turizma. FOTO: Jure Eržen

Na voljo so tudi poleti v Dubrovnik, avgusta bodo, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, na seznam dodali Turčijo in Egipt.

Hrvaškemu turizmu koronakriza ne prizanaša: kot smo že pisali, se na nogah dobro drži le Istra, v Dalmaciji pa vlada klavrno vzdušje. Dubrovniku, ki še kar sameva, bo morda pomagala poteza konzorcija turističnih agencij Palma, Kompas in Relax, ki so z letalskim prevoznikom Trade Air omogočile prevoz slovenskim potnikom v dalmatinski biser in pa na deset grških otokov.Čarterski poleti so poživili tudi ljubljansko letališče Jožeta Pučnika, v Grčiji pa trenutno uživa že več kot tisoč Slovencev. Kot poroča STA, povpraševanje po dopustovanju v Grčiji med našimi državljani dosega od 30 do 40 odstotkov deleža preteklega leta; polovica je takšnih, ki so počitnice rezervirali že pred pandemijo, preostali pa so to storili v zadnjem trenutku. Kot zagotavljajo ponudniki, je varnost prioriteta, Grčija pa si je z ustreznimi ukrepi in organiziranim pristopom pridobila zaupanje številnih tujih državljanov, med katerimi je zdaj destinacija številka ena. Protokol se seveda začne že doma z razkuževanjem in uporabo mask, ki so obvezne tudi na letalih, ob prihodu v Grčijo pa nekatere potnike naključno testirajo na morebitno okužbo z novim koronavirusom; ob potrjeni okužbi bi potnika premestili v bolnišnico ali poseben covid hotel.Kot rečeno, je turizem končno le poživil tudi brniško letališče, kjer ugotavljajo slabo zasedenost letal, letos pričakujejo le 30 odstotkov načrtovanega prometa. V okviru konzorcija turističnih agencij pa nameravajo z letalom, ki je bazirano na brniškem letališču, zagotavljati povezljivost Slovenije še naprej, ne le v poletnem času, temveč tudi pozimi, še poroča STA, in s tem nadomestiti čarterske polete, ki jih je v preteklosti večinoma opravljala Adria Airways.