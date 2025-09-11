Slovenci, lahko ste mirni! Policija pravi, da jih obvladuje, poziva, da ne nasedate

Letos do 7. septembra 2025 so policisti obravnavali 16.611 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za polovico (49,5 %) manj v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Egipta in Bangladeša. Največ nedovoljenih vstopov je obravnavala PU Novo mesto, in sicer 72 odstotkov vseh, je sporočil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Policija uspešno obvladuje varnostne razmere

Statistični podatki kažejo, da policija uspešno obvladuje varnostne razmere na celotnem območju Republike Slovenije in še naprej zagotavlja visoko stopnjo varnosti vsem državljanom in tistim, ki se nahajajo na ozemlju države.

»Pri tem ocenjuje varnostne razmere na posameznih področjih svojega dela in na podlagi sprotnih ocen tveganja takoj začne izvajati ukrepe za zajezitev varnostne problematike, kadar je potrebno,«.

Razmeram na terenu, ki jih vseskozi budno spremljamo, prilagajamo način dela, zagotavljajo pristojni in so s spremenjeno taktiko in metodiko dela, z izravnalnimi ukrepi, ki se izvajajo na podlagi analiz tveganja za preprečevanje čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij, z uporabo tehničnih sredstev in z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem.

Uspešnost dela policije se kaže tudi v številu prijetih tihotapcev, nezakonite migracije so namreč tesno povezane z organiziranim kriminalom. Letos do 31. avgusta 2025 je policija obravnavala 119 primerov, v katerih je bilo prijetih 130 osumljencev (129 tujcev in en slovenski državljan) s 651 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Za 122 osumljencev je bil odrejen pripor.