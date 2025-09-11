NEZAKONITE MIGRACIJE

Slovenci, lahko ste mirni! Policija pravi, da jih obvladuje, poziva, da ne nasedate

Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Egipta in Bangladeša.
Fotografija: ffds FOTO: Pu Koper
ffds FOTO: Pu Koper

M. U.
11.09.2025 ob 11:41
11.09.2025 ob 12:26
M. U.
11.09.2025 ob 11:41
11.09.2025 ob 12:26

Letos do 7. septembra 2025 so policisti obravnavali 16.611 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za polovico (49,5 %) manj v primerjavi z enakim obdobjem lani.

image_alt
Je Slovenija varna? Poklukar zavrnil očitke, zadovoljen je z delom policije

Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Egipta in Bangladeša. Največ nedovoljenih vstopov je obravnavala PU Novo mesto, in sicer 72 odstotkov vseh, je sporočil Drago Menegalija, predstavnik policije za odnose z javnostmi za področje kriminalitete.

Policija uspešno obvladuje varnostne razmere

Statistični podatki kažejo, da policija uspešno obvladuje varnostne razmere na celotnem območju Republike Slovenije in še naprej zagotavlja visoko stopnjo varnosti vsem državljanom in tistim, ki se nahajajo na ozemlju države. 

image_alt
Janša besni zaradi migrantov: »Dovolj te vlade. 21. marca vsi na Kongresni trg v Ljubljani«

»Pri tem ocenjuje varnostne razmere na posameznih področjih svojega dela in na podlagi sprotnih ocen tveganja takoj začne izvajati ukrepe za zajezitev varnostne problematike, kadar je potrebno,«.

image_alt
Minister Poklukar priznal: »Varnostne romantike je v Sloveniji konec«

Razmeram na terenu, ki jih vseskozi budno spremljamo, prilagajamo način dela, zagotavljajo pristojni in so s spremenjeno taktiko in metodiko dela, z izravnalnimi ukrepi, ki se izvajajo na podlagi analiz tveganja za preprečevanje čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij, z uporabo tehničnih sredstev in z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem.

image_alt
Komentar Mateja Lahovnika: Propadajoči migracijski pakt

Uspešnost dela policije se kaže tudi v številu prijetih tihotapcev, nezakonite migracije so namreč tesno povezane z organiziranim kriminalom. Letos do 31. avgusta 2025 je policija obravnavala 119 primerov, v katerih je bilo prijetih 130 osumljencev (129 tujcev in en slovenski državljan) s 651 migranti, ki so nezakonito prestopili mejo. Za 122 osumljencev je bil odrejen pripor.

 

