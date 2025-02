Slovenci, ki so hoteli na Dončića v ZDA, razočarani. To zdaj sporoča turistična agencija

Luka Dončić je v dolgoletni karieri v Dallasu navduševal številne navijače doma in po svetu. Mnogi so si zato omislili dres z motivom idola v barvah zdaj že nekdanjega kluba. Pri eni izmed spletnih trgovin, ki imajo tovrstne izdelke še vedno v zalogi, smo preverili, kaj bodo storili z vsemi temi oblačili, saj niso več aktualna. Kaj so nam odgovorili, preberite tule.

Kaj pa vsi, ki so želeli našega asa videti v ZDA v akciji na parketu? Iz agencije Kompas so sporočili, da so njihovi potniki, ki so se prijavili na izlet v New York in ogled dveh tekem z Luko Dončićem, razumljivo razočarani, ker ga ne bodo videli na košarkarskem parketu.

Potniki, ki zaradi odsotnosti Luke Dončića razmišljajo o odpovedi potovanja, imajo možnost, da to storijo skladno s splošnimi pogoji.

Vsem prijavljenim potnikom so pojasnili, da bodo potovanje v celoti izvedli, prav tako jih bodo peljali na ogled obeh tekem.

Tekmi Dallas Mavericks – New York Knicks ter Dallas Mavericks – Brooklyn Nets, bosta potekali v izjemnem vzdušju dvoran Madison Sqare Garden New York in Barclays Center v Brooklynu.

Dodali so še, da intenzivno preverjajo možnost potovanja na zahod Združenih držav Amerike, ki bi mu dodali obisk tekem kluba LA Lakers: »Pospešeno torej delamo na tem, da bi ljudem dali možnost, da Luko Dončića kmalu vidijo na parketu,« pravijo na Kompasu.