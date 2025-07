Slovenci, kapo dol! Hrvaškemu kolesarju Luki so ob Rogli rešili dan

Ko mu je med naporno vožnjo po Sloveniji počila zračnica in je mislil, da je konec poti, so se pred njim pojavili trije slovenski kolesarji – dva fanta in dekle. Brez razmišljanja so mu nesebično priskočili na pomoč, eden pa mu je celo podaril novo zračnico. Hrvaški kolesar Luka je bil nad potezo tako ganjen, da je svoje navdušenje in hvaležnost izlil v objavi v facebook skupini Združenje kolesarjev, kjer je Slovenijo razglasil za »državo biciklizma«.

Zaplet na vznožju Rogle

Luka je svojo izkušnjo opisal med vožnjo svojega prvega breveta (ali z drugim imenom »Randonee« je organizirana ekstremno dolga kolesarska vožnja, op.a.) skozi Slovenijo, nekje ob vznožju Rogle. Med vožnjo mu je najprej počila guma, nato pa – ko je že mislil, da je rešil težavo – še ventil nove zračnice. Kot pravi, sta se s kolegom le nemočno pogledala: »Kaj zdaj? Lahko gre sploh še slabše?«

Rešitev se je pojavila nepričakovano: »Po nekaj minutah pridejo kolesarji – dva fanta in ena punca. Ustavijo se in vprašajo, ali potrebujeva pomoč. Povedal sem, kaj se je zgodilo. In eden od njih je brez oklevanja vzel novo zračnico in mi jo dal.«

»Ni bilo filozofiranja, samo čista solidarnost,« je še zapisal Luka, ki je bil nad gesto močno ganjen.

»Ob tej priložnosti se želim zahvaliti slovenskim kolesarjem in gospodiču, ki mi je dal zračnico. Hvala,« je zapisal v čustveni objavi.

Luka pa pri tem ni ostal pri eni vožnji. Po tem dogodku je opravil še drugi brevet po Sloveniji, ki ga je navdušil z neokrnjeno naravo in urejenimi kolesarskimi potmi. »Uživajte v vožnji s kolesom, pomagajte kolegom – dobro se z dobrim vrača. In to je kolesarstvo!« je zaključil.

