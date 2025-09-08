JAVNO MNENJE

Slovenci povedali: Golob s »poroko leta« preusmerja pozornost

Javno mnenje pravi, da poroka predsednika vlade ne bo pozitivno vplivala na dolgoročno oceno vlade v javnosti.
Fotografija: Javno mnenje pravi, da poroka predsednika vlade ne bo pozitivno vplivala na dolgoročno oceno vlade v javnosti. FOTO: Dejan Javornik
Javno mnenje pravi, da poroka predsednika vlade ne bo pozitivno vplivala na dolgoročno oceno vlade v javnosti. FOTO: Dejan Javornik

M. U.
08.09.2025 ob 08:53
08.09.2025 ob 09:25
M. U.
08.09.2025 ob 08:53
08.09.2025 ob 09:25

Poroka porok je za nami, predsednik vlade Robert Golob in Tina Gaber Golob sta tako v soboto uradno postala mož in žena. Ob tem pa so v oddaji 24 ur preverili, kako bo dogodek tedna, če ne celo leta, vplival na mnenje Slovencev o aktualni vladi. 

Večina misli, da Golob le preusmerja pozornost

Inštitut Mediana je tako ugotovil, da se dobrih 70 odstotkov vprašanih ni strinjalo s trditvijo, da bo poroka predsednika vlade pozitivno vplivala na dolgoročno oceno vlade v javnosti. 

Da gre za preusmerjanje pozornosti aktualne vlade od perečih problemov v Sloveniji, pa je v anketi Mediane za POP TV, menila kar dobra polovica vprašanih. 

Zelo kritičen pa je bil ob sobotni poročni ceremoniji desni komentator Mitja Iršič»Sputnik News 24ur  samo danes in včeraj skupaj 5 člankov na temo poroke stoletja. Depolitizirani na RTV_Slovenija  so že dobili svoj kos socialistične pogače, zdaj na svoje čaka še druga liga aktivistov?«

Robert Golob vlada poroka Tina Gaber Pop TV Mediana

