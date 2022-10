Bralci Slovenskih novic jasni: novi predsednik bo Anže Logar

Še ta mesec, natančneje 23. oktobra, bo Slovenija izbirala novega predsednika ali predsednico republike. Po dveh mandatih se bo od stolčka poslovil Borut Pahor. Odgovor na vprašanje, kdo od sedmih kandidatov ga bo nasledil, pa bo najverjetneje jasen šele novembra, saj mnogi pričakujejo, da bo potreben drugi krog.

Na letošnjih volitvah so se v predsedniško bitko podali Milan Brglez, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Sabina Senčar. V anketi smo naše bralce spraševali: »Kdo bo novi slovenski predsednik?«

Sodelovalo je 3.564 bralcev, ki so največjo možnost za zmago pripisali Anžetu Logarju, sledita mu Nataša Pirc Musar in Milan Brglez, ki sta si po glasovih naše ankete zelo blizu. Sledijo jim Senčarjeva, Kordiš, Cigler Kralj in Prebilič. Kar nekaj vprašanih, natančneje 9 odstokov pa je odgovorilo, da ga če Pahorja ni.