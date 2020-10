Slovenci in Slovenke, še več kot 200 milijonov je na razpolago (VIDEO)

Skupno nekaj čez 350 milijonov evrov

Daleč pred vsemi Piran



Ljubljana, Maribor, Ptuj in Celje niso preveč oblegani

Turistični boni, ki jih je država za spodbude slovenskega turizma podelila vsakemu prebivalcu s stalnim prebivališčem v Sloveniji, so doslej porabljeni le tretjinsko.Od skupne vrednosti, kolikor je vlada namenila za bone (350 milijonov evrov), je bilo do 1. oktobra unovčeno nekaj več kot za 113 milijonov evrov. Je pa res, da so se mnogi Slovenci kljub koronavirusu poleti raje odpravili na Hrvaško, v Grčijo ali Italijo, kot da bi ostali doma. Prav zato se zdi, da se bodo boni unovčevali še med jesenskimi šolskimi počitnicami.V obdobju od 19. junija do 1. oktobra je daleč pred vsemi glede unovčenja bonov občina Piran s 142.552 unovčenimi boni, kar znese skoraj 22 milijonov evrov. Daleč za Piranom je Kranjska Gora (57.305), sledijo Bohinj (46.394), Moravske Toplice (42.551), Izola (41.021), Brežice (40.705), na sedmem mestu je Bled s skoraj 33.000 unovčenimi boni, kar je za okoli 4,5 milijona evrov. Na osmem mestu je Podčetrtek (32.491), na devetem Koper (29.940), na 10. pa Bovec (26.550).Prestolnica Ljubljana je šele na 17. mestu z zgolj 10.746 unovčenimi turističnimi boni v vrednosti 1,3 milijona. Ptuj je denimo na 18. mestu, Maribor na 30. z nekaj več kot 6000 izkoriščenimi boni v vrednosti 771.956,45 evrov, Celje pa šele na 66. mestu (1077 bonov).Med 196 občinami (212 jih imamo v Sloveniji), kjer so bili unovčeni boni, so na zadnjih treh mestih Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Trzin in Log - Dragomer s po dvema unovčenima bonoma oziroma enim. Vse občine si lahko ogledate na vladnih straneh.