Slovenci in Slovenke lažje dihamo, iz Lendave lahko gremo v Koper

Iz Lendave v Koper

Ne pozabimo na preventivne ukrepe

Vsak izmed nas lahko zmanjša tveganje za okužbo in širjenje okužbe z izvajanjem naslednjih ukrepov: Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.

Če voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 odstotkov. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.

Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.

Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. Upoštevajmo varno razdaljo 1,5 metra.

Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnati robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo. Infografika o pravilni higieni kašlja je dostopna na naslednji povezavi.

Upoštevamo pravila omejevanja socialnih stikov, kar pomeni, da se brez potrebe ne družimo z osebami zunaj skupnega gospodinjstva, pazimo na razdaljo najmanj 1,5 metra oziroma dva metra.

Uporaba nemedicinske obrazne maske je priporočljiva za osebe: – s simptomi ali znaki covida 19 (slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa, bolečine v žrelu);

– za osebe, ki negujejo bolnika s sumom na covid 19 ali s potrjenim covid 19 (v tem primeru priporočamo uporabo zaščitne maske);

– za osebe, ki negujejo osebo z rizičnimi dejavniki za težji potek covid 19, ki ni iz istega gospodinjstva;

– za osebe, ki se zadržujejo v zdravstveni ustanovi;

– za osebe, ki uporabljajo javni prevoz;

– za osebe, ki se zadržujejo v zaprtem prostoru, v katerem so ljudje iz različnih gospodinjstev in ni mogoče vzdrževati medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.

Do deset ljudi na prostem

V šole vsi učenci OŠ

V šole gredo s 15. februarjem vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov, a le na zahodu države, saj so se za učence in dijake na vzhodu države začele enotedenske zimske počitnice. V višjih in visokih šolah ter na fakultetah so od danes naprej dovoljeni izpiti v živo in seminarji za do 10 udeležencev.

Mešanje pri športu, a ob razdalji dva metra



Odprte vse trgovine

15. februar prinaša v življenje Slovencev in Slovenk veliko olajšanje, saj je vlada zaradi dokaj dobre epidemiološke slike okužb s koronavirusom našo državo postavila v t. i. oranžno fazo. Ob polnoči so se sprostili mnogi ukrepi, ki so nas omejevali z namenom zajezitve okužb.Tako ni več prepovedi gibanja zunaj občine stalnega prebivališča, ki je veljala od oktobra, pri čemer pa je bilo nekaj izjem. Med njimi so bile od decembra tudi športne aktivnosti v naravi, a je bila ta izjema omejena na regije. Zdaj se te omejitve povsem odpravljajo. To pomeni, da lahko po več mesecih nekdo odide na izlet iz Lendave v Koper.Doslej je bilo dovoljeno gibanje na javnih površinah le za družino in člane istega gospodinjstva, po novem pa odlok določa, da je začasno prepovedano zbiranje več kot desetih ljudi. Prepovedane pa ostajajo vse prireditve in shodi.Manj omejitev od danes velja na področju športa. Tako je dovoljena brezkontaktna športna vadba individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob neprekinjenem ohranjanju vsaj dveh metrov medosebne razdalje, pri čemer pa morajo imeti voditelji dejavnosti negativen test na koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni, potrdilo o cepljenju proti covidu 19 ali dokazilo, da so covid 19 preboleli. Omenjena dokazila morajo imeti tudi uporabniki žičniških naprav na smučiščih, pri čemer pa izvid testa ne sme biti starejši od sedmih dni. Vrhunskim športnikom se bodo tako ob omenjenih omejitvah pridružili tudi ostali državljani z vadbo na prostem in v zaprtih prostorih, precej večji je tudi delež registriranih športnikov z možnostjo treningov in tekmovanj. Še vedno pa ne bo dovoljena prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih.Od danes so lahko na podlagi vladne odločitve odprte vse trgovine v državi. Pogoj za obratovanje ostaja redno tedensko testiranje zaposlenih na koronavirus. Obenem v nobeni storitveni dejavnosti pogoj za koriščenje storitev ni več negativni test potrošnika. Redno tedensko testiranje zaposlenih je po novem obvezno za celotno trgovinsko dejavnost, pod katero odslej sodijo tudi tržnice, za vse storitve higienske nege, denimo kozmetike in izvajalce masaž, po novem pa tudi za frizerje in izvajalce pedikure, ki so bili testiranja do zdaj oproščeni. V ta sklop sodijo tudi servisne delavnice velikosti do 400 kvadratnih metrov, storitve izdelave, vzdrževanja in montaže, storitve nepremičninskega posredovanja, strokovno oziroma poslovno izobraževanje ter storitve salonov za nego živali.Testiranje pa ne bo potrebo za osebe, ki imajo potrdilo o cepljenju proti covidu 19, za tiste, ki imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali hitrega testa, ki je starejši od 21 dni, vendar ne od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli covid 19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.