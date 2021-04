V nesreči spoznaš prijatelja in soseda. Tega se dobro zavedajo tudi v Črnomlju in sosednji hrvaški Dugi Resi. »Mi smo si pomagali že prej med sabo. Povezuje nas partnerstvo, sodelovanje. Ves čas smo v stiku. Dejansko pri nas ni bil evropski projekt zaradi projekta, ampak smo vse skupaj, kar smo že delali, nadgradili in še bolj pripravljeni čakamo dogodke in posredovanja,« nam pove Jože Weiss, poveljnik Civilne zaščite Občine Črnomelj. V Beli krajini so pripravljeni na reševanje ob potresu. FOTO: Občina Črnomelj Jože je tudi gasilec že več kot 40 let, v krvi ima, da pomaga. Če je op...