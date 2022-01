Ne boste verjeli, koliko nas stane testiranje na dan, številke so podivjale

Ob kopici testov, ki jih dnevno opravimo na testnih točkah, se mnogim odpira vprašanje, koliko denarja je država že namenila za teste na novi koronavirus. Kot so nam sporočili z ministrstva za zdravje, je državni proračun na račun testov lažji za okoli 164,6 milijona evrov.

Leta 2020 je testiranje državo stalo 8,45 milijona evrov, lani 150,31 milijona skupaj za PCR- in HAG-teste, sam strošek testiranja, testiranje za nezavarovane osebe in povračilo za samotestiranje. Podrobne številke si lahko ogledate v tabelici spdodaj.

Koliko denarja je država namenila za PCR- in HAG-teste. FOTO: MZ

Lani je v povrečju testiranje na dan davkoplačevalce stalo okoli 418.000 evrov na dan (če za izračun vzamemo 30 dni na mesec), v januarju pa se je ta številka dvignila tudi čez 1,5 milijona na dan (všteti niso testi za samotestiranje).

Na dan čez milijon evrov za teste

Za preračun smo vzeli, da hitri test stane okoli 7 evrov (najvišja dovoljena cena), medtem ko PCR kar okoli 51 evrov.

Na dan, ko so v Sloveniji potrdili rekordnih 17.491 pozitivnih PCR-testov (26. januar), so zdravstveni delavci odvzeli skupaj 22.942 PCR-testov in 92.965 HAG-testov. Tisti dan se je državni račun olajšal za 1,17 milijona evra (niso všteti testi za samotestiranje).

Iz Lekarne Ljubljana (LL), ki izdaja teste za samotestiranje za učence, so nam sporočili, da so doslej izdali več kot 2.995.000 hitrih testov za samotestiranje (od 30 avgusta lani do 25. januarja), od tega približno 70 % v breme ZZZS. Država za nabavo in izdajo treh škatel (15 testov) lekarni povrne maksimalno 36,1 evra (do novembra 48,3), saj je cena, ki jih lekarnam prek ZZZS prizna in povrne državni proračun 2,1 evra na test.

V LL izdajajo teste, ki so vpisani v Centralno bazo zdravil (CBZ) in ki jih je kot ustrezne opredelila JAZMP. V enotah LL imajo trenutno na voljo naslednje teste: Clinitest, Rapid Sars Cov-2 (Boson), New Gene, Hotgen, Deepblue in Biosynex.

Država za teste plačuje dobaviteljem testov.