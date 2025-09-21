Slovenci bomo še naprej zbirali zamaške, poslanci naj bi se celo posmehovali bolnim otrokom?! (VIDEO)

Slovensko javnost je ta teden pretresla odločitev dela poslancev, ki so glasovali proti predlogu, da bi otroci z najhujšimi redkimi in smrtonosnimi boleznimi iz državnih sredstev prejeli draga, a življenjsko pomembna genska zdravila.

Na svojem facebooku se je čustveno odzval Gregor Bezenšek, oče pokojnega Viljema Julijana in soustanovitelj Društva Viljem Julijan, ki se že leta bori za pravice otrok z redkimi boleznimi. »Žalostno in tragično. Včeraj se je zgodilo nekaj, kar nas je pretreslo do dna duše. Nekateri poslanci koalicije so glasovali proti možnosti, da bi ti otroci dobili dostop do novih genskih zdravil. Da, prav ste prebrali – proti,« je zapisal.

Ob tem je priložil tudi video, v katerem med drugim pove, da bomo Slovenci »še naprej zbirali zamaške, donacije in upanje za Jaka, Miloša in vse male borce«. V objavi se iskreno pokloni vsem, ki z dobroto in prostovoljnimi prispevki pomagajo staršem, da lahko svojim otrokom omogočijo vsaj upanje na zdravljenje.

»Kako je mogoče, da nekdo glasuje proti življenju?«

Bezenšek je razkril, da sta skupaj s predsednikom društva pred poslanci predstavila kruto realnost teh otrok, a to očitno ni ganilo vseh. »Po poročanju naj bi se celo posmehovali in šalili,« je zapisal in dodal, da za takšno ravnanje nekaterih politikov »ni več besed«.

Objava je sprožila burne odzive na družbenih omrežjih, številni uporabniki izražajo ogorčenje in razočaranje. Vprašanja, ki jih Bezenšek zastavlja – »Kako je mogoče, da nekdo glasuje proti življenju? Proti upanju?« – odmevajo daleč preko njegovih sledilcev.

Celotno Bezenškovo sporočilo si oglejte v spodnjem videu (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Šest sklepov poslanci zavrnili, o enem niso niti glasovali

Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je namreč na petkovi seji zavrnila sklepe glede financiranja zdravljenja otrok in mladostnikov z redkimi boleznimi. Opozicijski poslanci so zagovarjali ustanovitev posebnega finančnega sklada, koalicijski pa so poudarili, da mehanizmi že obstajajo, a se ne uporabljajo v zadostni meri.

Predsednik komisije Jože Tanko (SDS) je pojasnil, da je sejo sklical zaradi težav družin, ki imajo otroke z redkimi boleznimi. Težavo po njegovih besedah predstavlja nefinanciranje posegov oziroma zdravljenj v primerih, ko Evropska agencija za zdravila (Ema) zdravil še ni potrdila, so pa dostopa v drugih državah, praviloma v ZDA. Meni, da je državna zdravstvena zavarovalnica dolžna plačati posege zunaj območja Eme, če se straši zanje odločijo.

V imenu komisije je predlagal sedem sklepov, šest so jih člani zavrnili, o enem na koncu niso glasovali. Med drugim so zavrnili sklep, da komisija poziva vlado in ministrstvo za zdravje, da sprejmeta sistemske rešitve, s katerimi bi zagotovili financiranje zdravljenja otrok z redkimi boleznimi, po potrebi z ustanovitvijo posebnega finančnega sklada.

Zavrnili so tudi poziv, da vlada in ministrstvo omogočita zdravljenje otrok z novimi genskimi zdravili tudi v primerih, ko ta zdravila še niso odobrena v EU, so pa na voljo v drugih razvitih državah, poziv da vzpostavita pogoje, ki bodo omogočali transparentne ter hitre postopke pri dostopanju do zdravil in terapij brez pravnih in birokratskih ovir.