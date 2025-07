Slovenci bogatejši za viteze in vitezinjo: v Maria Saalu potekala slovesna investitura

Viteški Red sv. Jurija iz Koroške vodi veliki balijan mojster in prior mag. Silvester Likar. Na začetku je bilo poslanstvo reda boj proti Turkom, ki so ogrožali dežele Koroške, Kranjske in Štajerske, s ciljem povzdigovanja katoliške vere in cesarske hiše Avstrije.

Danes je njegovo poslanstvo ohranjanje suverenega in kulturnega izročila, Red sv. Jurija pa je edini, ki izvira s slovenskega (karantanskega) zgodovinskega ozemlja s prvim sedežem v mestu Milje (Millstatt) ob Miljskem jezeru. Tam sta bila tudi dom in sedež sv. Domicijana, karantanskega vojvode in svetnika.

Ogledali so si katedralo, kjer počiva sv. Ema Krška.

V Sloveniji se red v zadnjih letih povezuje v celoto, ki naj bi kot Velika slovenska balija deloval samostojno, s sedežem na avstrijskem Koroškem. Konec lanskega leta so na Gradu Vrbovec v Nazarjah vzpostavili novo komendo, posvečeno sv. Emi Krški, ki je pokopana v stolni cerkvi Marijinega vnebovzetja v avstrijskem kraju Krka pri Celovcu. Letošnji osrednji viteški shod je potekal v kraju Tinje z osrednjim dogodkom investituro novih vitezov v kraju Maria Saal (Gospa Sveta).

Slovesna zaobljuba

Vitezinje in vitezi so se najprej zbrali na redovni zbor v Katoliškem domu prosvete, na katerem so obravnavali redno problematiko in usklajevali cilje. Sledila je ekskurzija z ogledom parka in katedrale z grobom sv. Eme Krške, rojene na gradu Pilštanj na Kozjanskem. Postala je ena najbogatejših in najnaprednejših grofic ter koroška redovnica na slovenskem Koroškem, ki si je prizadevala za pravice žensk.

Viteški meč zaprisege

Podelili odlikovanja

V katedrali Maria Saal je med mašo, ki jo je vodil celovški škof msgr. dr. Josef Marketz, potekala inavguracija novih vitezov ob sodelovanju redovnega ceremoniarja, viteza Tima Kosa, ter skupine vitezov iz slovenske balije. Po procesiji izpred cerkve do oltarja se je začela viteška slovesnost, blagoslov insignij in posvetitev v imenu velikega mojstra princa Nikolausa Lihtenštajnskega.

Viteški poveljnici svečano ogrinjalo

Umestitev Jožeta Valentinčiča, Gašperja Cvetka, Dragutina Slunjskega (Hrvaška) ter Sonje Sofije Bercko Eisenreichove v viteški red je potekala po strogem protokolu: aspiranti so najprej prisegli ob meču, prejeli udarec z mečem, viteška dama pa je prejela cvetje, vsi v znamenju umestitve v viteški red SJK. Ogrnili so jih v svečani viteški plašč in jim nadeli orden Reda sv. Jurija. Nato so sprejeli v bratovščino še tretjerednika familiarja: Roka Novaka in Zlatko Alessi.

Visoko odlikovanje je prejel tudi prior mag. Silvester Likar.

Ko so mogočno zadoneli vsi zvonovi, je postal viteški red v Sloveniji bogatejši za šest članov. Ob koncu ceremoniala je Viteški red sv. Jurija imenoval za poveljnico za Koroško Bercko Eisenreichovo ter poveljnika za osrednjeslovensko pokrajino viteza Kosa. Pri slovesni večerji so ob kulturnem programu v slovenskem jeziku podelili še visoka redovna priznanja, zahvale in diplome, med drugimi so jih prejeli dr. Wolfgang Eisenreich z Dunaja, vitez in dobrotnik prof. dr. Robert Repnik in vitez Franc Brunšek, ki pa se je ravno v dneh pisanja reportaže v svojem 69. letu poslovil.