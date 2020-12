Slovenci bežijo na prosto, pred Veliko Planino pa prometni kaos (FOTO)

Kaos na cestah proti Veliki planini in Pokljuki

Kot smo že poročali , je gibanje med občinami za vse regije znova prepovedano. Med izjemami, ki dovoljujejo prehod občin, je individualna športna aktivnost ali gibanje v naravnem okolju zunaj naselij, a le znotraj regij.Je pa lepa sončna sobota vseeno mnoge spodbudila, da so se odpravili na izlet. Tako kamnik.info poroča o pravem prometnem kaosu na cestah proti Veliki planini in Kamniški Bistrici.Cesta je z obeh strani zaparkirana že med Podlomom in Kranjskim Rakom, še slabše pa je stanje od Kranjskega Raka proti Veliki planini, saj so vsa parkirišča polna, promet pa v obe smeri poteka zelo počasi.Kot poroča prometnoinformacijski center, zaradi zasedenosti parkirišč policija obrača vozila na cesti pred Pokljuko in na cesti pred Planico. Možni so zastoji.