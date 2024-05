Sloga »Kdor ne skače, ni Sloven'c« v nemških rokah, OKS gre v postopke

Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Tomaž Jontes je ob koncu seje izvršnega odbora OKS pojasnil, da so sprožili postopke zaradi slogana »kdor ne skače, ni Sloven'c«, ki ga je registriralo podjetje Hofer.

»OKS je že pred časom poslal protest Hoferju zaradi zlorabe ljudskega slogana v njegove komercialne namene ter zahteval, da naj konča ta dejanja. Pravno formalno je sicer postopek potekal v skladu s pravili,« je uvodoma dejal Jontes.

»A smo bili tudi sami negativno presenečeni nad dejanjem tujega trgovca, ki je že pred leti registriral ponarodeli ljudski slogan. Smo v zadnji fazi za pripravo vložitve zahtevka za ugotovitev ničnosti sklepa na uradu za intelektualno lastnino. Dali bomo tudi prijavo na častno razsodišče oglaševalske zbornice,« je ukrepe OKS napovedal Jontes.

Povedal je, da bodo v primeru uporabe celostne grafične podobe OKS podali tudi prijavo inšpekcijskim službam. »Nesprejemljivo je, da katerikoli trgovec uporablja ponarodeli slogan v komercialne namene, za povrh pa ne podpira športa v Sloveniji. Proti temu se bomo borili z vsemi sredstvi,« je dodal Jontes.

Hofer je po njegovih besedah že leta 2019 na uradu za intelektualno lastnino začel in nato izpeljal celoten postopek, ki je dobil zeleno luč omenjenega urada. Ta je sicer pod ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Njegov minister Matjaž Han je sicer v javnih izjavah podprl stališča športa in OKS v tem primeru.