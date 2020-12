Slikarska razstava na nogah

Barvitost za sivi november

Jerca Šantej in Andrej Fon ter njegov saksofon na šentjanški tržnici in razstavi ArtEko

Nazadnje so razveselili še stanovalce in zaposlene v domu starejših občanov.

Včasih so rekli, da če ne gre krava h koritu, mora pač korito h kravi. In v teh nenavadnih časih, ko je koronavirus ohromil naše življenje in ga postavil na glavo, se dogaja prav to. Ker so zaprta vrata kulturnih ustanov, med njimi tudi muzejev in galerij, se morajo umetniki znajti po svoje. Tako se je tudi slikarkaiz Sevnice, ki je nasploh znana po svojih odbitih idejah, odločila za hodečo razstavo oz. za art to go, pri tem pa so ji pomagali prijatelji. Oborožili so se z Jerčinimi slikami večjih dimenzij in se podali peš po mestnih ulicah, nazadnje pa razveselili še stanovalce in zaposlene v domu starejših občanov Sevnica.Razstava je vzbudila veliko zanimanja, čeprav avtorica tega sploh ni pričakovala. »Včasih se enostavno zvezde poklopijo in vse skupaj je zelo preprosto,« je povedala slikarka, ki je prvo samostojno razstavo odprla pred slabimi 30 leti, nato pa s svojimi deli prebredla ves svet. Italija, Švica, Nemčija, Barcelona, Skopje, predvsem pa New York, kamor jo je spremljalo 40 prijateljev, so nepozabna doživetja, priznava. Nepogrešljiva je tudi na domači sceni. Pod njenim okriljem vsako leto v Peklu pri Šentjanžu poteka kolonija ArtEko, kjer udeleženci ugotavljajo, da če je to pekel, raja sploh ne potrebujejo.Šantejeva je imela letos dve razstavi, ob kulturnem prazniku v sevniški knjižnici in jeseni v Splavarju v Brežicah. »Odpadel pa mi je velik projekt, razstava v Posavskem muzeju Brežice, ki je obravnaval onesnaženje zraka, dihanje, maske in je pripravljen že dobri dve leti,« pripoveduje. To zgodbo sta začenjala že s, ta je komuniciral z vplivneži po svetu, ki so obljubljali boljši jutri. »Takrat je vse ostalo pri obljubah, zdaj se mi zdi ta tema neustrezna, saj imamo takšnih vsebin v vsakdanjem življenju dovolj in niso prijetne,« je razočarana umetnica. Zato želi vso pozitivno energijo vložiti v slike in to deliti tudi z ljudmi, kajti šele takrat slika oživi. Ona pa tudi.Jerci Šantej pri njenih projektih pomaga domišljija: »Predvsem pa si včasih moraš upati in ideje tudi izpeljati.« In ker je imela zdaj ravno rojstni dan, v tem mesecu pa svoj praznik praznuje tudi Občina Sevnica, se ji je zdelo primerno, da izpelje projekt hodeče razstave oz. art to go. Hkrati priznava, da ideja vseeno ni čisto izvirna. Pred leti, ko je razstavljala v Firencah in jo je spremljal avtobus prijateljev, ta ni smel do galerije. Tako so si prijatelji oprtali njene slike in se z njimi sprehodili do galerije in so si jih lahko mimoidoči spotoma ogledali. Tokratna ideja, da se s slikami predstavi na prostem, ima popolnoma drug koncept in smisel, saj bi na tak način rada kulturno ustvarjalnost približala ljudem.»Namesto da bi odprli, smo skupaj s prijatelji odhodili prvo takšno razstavo,« se smeje Jerca in dodaja, da bodo kaj takega še kdaj ponovili. Odločena je, da bodo umetnost in kulturo pripeljali tudi pred hišni prag, če bo treba.