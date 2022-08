Slikali krajino in okušali vina (FOTO)

V lepem sončnem in vročem poletnem dnevu so se ob večstoletni kleti grofov Herbersteinov v Juršincih zbrali ljubiteljski likovniki iz dveh društev. Iz Maribora so prišli člani Kulturnega društva Studenci Maribor, skupina LISE, ki jih vodi Vincenc Holc, ki izhaja iz Stare Gore pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Po njegovi zaslugi so se LISE pobratili z Društvom likovnikov Sv. Jurij ob Ščavnici, ki ga vodi Zdravko Patty, likovni pedagog in glasbenik, in se dogovorili za letošnjo skupno mednarodno likovno kolonijo.

Kolikor oči, toliko motivov

Poleg članic in članov obeh društev so udeleženci kolonije prišli iz Avstrije in Hrvaške. Slikarji so ustvarjali v naravnem okolju, od koder seže pogled na Boč, Donačko goro, Pohorje in tudi bližnjo Gomilo, nekje sredi poti med Juršinci in Svetim Jurijem ob Ščavnici. Območje dogajanja ponuja prelep pogled po bližnji vinorodni in zeleni pokrajini. Le dva kilometra od prizorišča, v Sakušaku, stoji rojstna hiša slovenskega izumitelja Janeza Jochana Puha.

Ustvarjali skupaj

Nekateri slikarji so izkoristili nenavadno drevo in ga prenesli na platno.

Gostoljubje je udeležencem likovne kolonije ponudila tradicionalna vinogradniška družina Sare in Sebastjana Božiča, ki v bližnji okolici prideluje vrhunska vina. V 300 let stari kleti negujeta kar 10.000 litrov vrhunskih vin različnih sort, ki na ocenjevanjih dosegajo visoka priznanja. V kleti gostom ponujajo tudi pokušnjo vin in kulinarične dobrote. V krasnem ambientu so se likovniki razporedili po bližnji okolici in ustvarjali svoja dela iz prizorov, ki jim jih je ponujala okolica. Zanimiva so se jim zdela nenavadna stara drevesa, pogled na vinograde, stara obnovljena Herbersteinova klet in še kaj. Mentorica sodelujočim umetnikom v koloniji je bila upokojena likovna pedagoginja Jelka Jelisava Leskovar.

Ustvarjalci so motive iskali v prečudoviti naravi.

Po končani koloniji je spregovorila o nastalih delih. Kot je dejala, so se likovniki poglobili v slikanje izbranih motivov in jih predstavili v umetniški obliki. Povedala je še, da je pomen vsake likovne kolonije tudi v tem, da se umetniki med seboj spoznajo, izmenjajo izkušnje in se kaj novega naučijo. Vincenc Holc pa je povedal: »Naša 12. mednarodna likovna kolonija Ustvarjajmo skupaj je v tem krasnem okolju sredi vinorodnih Slovenskih goric potekala po zaslugi Zdravka Pattyja, ki je to lokacijo predlagal. Likovniki so zelo uživali v tem zelenem raju, kjer je slišati le ptičje petje, in ustvarili lepe motive kraja in okolice. Rad bi se zahvalil tudi družini Božič za gostoljubje ter za to, da nam je omogočila slikanje v tem lepem okolju.«

Tudi gostitelj Sebastjan je dober slikar.

Likovno kolonijo so sklenili z obiskom degustacijske kleti, tam sta jim lastnika predstavila zgodovino stare Herbersteinove kleti in pridelavo grozdja kakor tudi negovanje vina. Kot sta povedala, so njihova vina iskana na trgu, saj prejemajo najvišja priznanja na številnih ocenjevanjih doma in v tujini.

Seveda so v degustacijski kleti udeleženci kolonije najboljša vina tudi pokušali, med njimi slovitega traminca. Vzdušje je popestril kulturni program, v katerem je nastopala etno skupina Bosi, med drugimi s svojimi starimi vinskimi pesmimi. Po končani slikarski koloniji so likovniki predstavili svoja dela ob Herbersteinovi kleti. Likovna dela, ustvarjena v tej koloniji, bodo septembra razstavili v avli Kulturno-upravnega središča Sv. Jurij ob Ščavnici in zatem še v Mariboru.

Eni so si pomagali s pihanjem.

Likovno kolonijo so sklenili z obiskom degustacijske kleti, tam sta jim lastnika predstavila zgodovino stare Herbersteinove kleti in pridelavo grozdja kakor tudi negovanje vina v stari kleti.

Ivo Loren, Jelka Jelisava Leskovar in Vincenc Holc so ocenili Božičevo sliko.

V stari kleti je bilo še posebno veselo.