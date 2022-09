Šli so na sem'ški plac

V nasprotju s prejšnjimi leti, ko je bila Semiška ohcet namenjena vsem generacijam in je temeljila na izročilu kulturne dediščine, ohranjanju ljudskih običajev in prigod, ki so tonili v pozabo, so v zadnjih letih nekoliko razvodenele. Tudi letošnja je namesto na etnološkem pridihu in svatbenih običajih, ki se v Semiču nekoliko razlikujejo od tistih v drugih belokranjskih krajih, temeljila na druženju, ki je z različnimi vsebinami (folklora, glasba, humorni večer, filmske predstave, delavnice za vse generacije …) trajalo že vse poletje pod nazivom Gremo na sem'ški plac.

Blagoslov je opravil domači župnik.

Sklepno dejanje je bilo na trškem prostoru pred občino in je bilo namenjeno kulinaričnemu razvajanju, nastopu glasbenih skupin, pevcev, gledališčnikov. Ko so z odra sestopili Semiški klobukarji, ki že 16 let prepevajo kot sekcija društva semiških vinogradnikov, je župnik Luka Zidanšek pred obnovljeno farno cerkvijo sv. Štefana ob krajšemu nagovoru županje Polone Kambič opravil blagoslov motoristov in voznikov štirikolesnikov ter kolesarjev. »Da vas stvarnik varuje na vsakemu kilometru, vi pa previdno ob upoštevanju vseh predpisov,« je bila molitev božjega služabnika, ki je sicer vneti kolesar. »Prihajamo iz Gribelj, vsi smo člani ljubiteljev starodobnih koles, sekcija Torpedo, ki že enajst let deluje pri našem turističnem društvu. Takrat smo se na prvo skupinsko vožnjo odpravili ravno do Semiča. Tja in nazaj smo premagali 30 kilometrov. Kondicijsko smo bili bolj na tleh, zato kakšnega vzpona nismo prevozili,« se spominja Janez Pezdirc, predsednik sekcije Torpedo. S tehnično dediščino so – naložijo jih na prikolico in se odpeljejo do cilja, tam pa se z gostitelji popeljejo okrog – obredli dobršen del Slovenije, poznajo jih tudi v sosednji Hrvaški, seveda pa najbolj Semičani in okoličani. »Ohcet pri sosedih je nekaj posebnega. Zagotovo se še pripeljemo,« je obljubil Jože.

Klobukarji so zapeli nekaj vinskih.

In kako bo s tem narodnim običajem, ki ga je v programu ohranjala Folklorna skupina Semiška ohcet, Turistično društvo Semič pa ga je od leta 1995 oživljalo na prireditvi Semiška ohcet, prihodnje leto? »Zagotovo nekoliko drugače, sicer s pridihom nekdanjih ohceti, a odtenki zasnove novega projekta ostajajo skriti,« je še dejala Irena Plut, direktorica Kulturnega centra Semič.