Šli smo po sledeh zaskrbljenega bralca našega časopisa, ki je sporočil, da so menda v jamo pri mejni stražarnici oz. karavli v vasi Žitkovci v Občini Dobrovnik zakopavali gradbene odpadke. V občinskem središču namreč rušijo poslopje starega vrtca in stanovanjsko zgradbo, po bralčevem vedenju pa so na območju karavle zakopali celo nevarne materiale. Sežigali vegetacijo Dobrovniški župan Marjan Kardinar nam je pojasnil, da je občina na območju stražarnice nedavno res očistila in splanirala okolico ter sežgala odpadlo vejevje in ostanke obrezane vegetacije iz občinskih vasi. V središču Dobrovni...