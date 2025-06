Slepi v pomoč desetletni Lani

Ta mesec Združenje prijateljev slepih Slovenije praznuje 21 let delovanja, ustanovljeno je bilo z namenom, da družbo opozarjajo, da med nami živi veliko ranljivih ljudi. »V teh letih smo na različne načine ozaveščali širšo javnost o slepoti, izdali brošuro Aksinje Kermauner in Ingrid Žolgar, izobrazili in ozavestili več tisoč polnočutnih otrok po šolah in vrtcih, z nekaterimi šolami sodelujemo tako rekoč vsa leta in naša predavanja so stalnica v njihovem programu. Pomagali smo tudi več kot desetim literatom pri izdaji njihovih knjig, organizirali več razstav slepih in slabovidnih likovnih in fotografskih umetnikov ter promovirali več slepih in slabovidnih glasbenikov,« pove predsednik združenja Davorin Deželak.

Hermanov brlog omogoča samostojen obisk slepih in slabovidnih.

Golaž za vse!

Sebastjan in Lana

Podpredsednikdoda, da so najbolj ponosni na prilagoditev edinega muzeja igrač pri nas Hermanov brlog, ki omogoča samostojen obisk slepih in slabovidnih. »Z Muzejem novejše zgodovine tudi sicer izjemno dobro sodelujemo že več kot deset let, za slepe in slabovidne prilagajamo njihove občasne razstave, Hermanov brlog pa je tudi edini muzej igrač v Evropi, če ne celo na svetu, ki ima poseben kotiček za igrače, družabne igre in tipne slikanice ter učne pripomočke za slepe v stalni zbirki,« pove Kamenik. Doda, da kot organizacija v javnem interesu s statusom humanitarne organizacije na različne načine pomagajo slepim in slabovidnim po vsej državi.

Starši teh otrok so še vedno prevečkrat prepuščeni sami sebi.

Desetletna Lana ima veliko težav, zato potrebuje drage terapije. FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

»Tokrat smo se odločili, da pomagamo desetletni, deklici z redko gensko boleznijo, ki ne hodi, ne govori, ima stomo in je povrhu vsega še slepa. Zanjo bomo ta petek, 13. junija, na celjski Špici priredili glasbeno-kulinarični večer, na katerem bomo poskušali zbrati čim več sredstev za izjemno drage terapije, ki jih mala Lana potrebuje za ohranjanje in krepitev vitalnosti osnovnih življenjskih funkcij in mišic, da bo njeno življenje vsaj malo lažje. Obenem opozarjamo, da so starši teh otrok še vedno prevečkrat prepuščeni sami sebi, saj kljub obljubam zakon o pomoči tretje osebe na domu ali pridobitve osebne asistence za otroke, mlajše od 18 let s posebnimi potrebami, še vedno ni sprejet. Prav tako je paliativna oskrba za te otroke premalo dobro organizirana in se vanjo ne vključujejo vsi pediatri, kot bi se lahko in bi se morali,« je kritičen Kamenik, ki bo dobrodelno skuhal golaž za vse, ki bodo prišli na Špico in pomagali Lani.

Za glasbo bosta poskrbela pevec Zoran Cilenšek in klapa Asim s prijatelji, nekaj besed pa bosta Lani namenila slavnostni govornik Marko Lotrič, predsednik državnega sveta, in sekretarka Monika Kirbiš Rojs. Mojca Marot