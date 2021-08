Slepi štiriletnik s srčno napako: nastopil bo na koncertu

V soboto, 4. septembra, bo na Kongresnem trgu v Ljubljani veliki dobrodelni koncert Viljem Julijan za otroke z redkimi boleznimi, na njem pa bo nastopil prav poseben gost. To je štiriletni Paskal Krajnčič iz Strejacev, ki je pri svojih rosnih letih prestal že sedem operacij, poleg tega je slep in ima srčno napako. Kot pravi njegova mama, je zelo inteligenten, harmoniko pa se je naučil igrati čisto sam! Vsak dan zapoje mamici Svetlolasi malček na splošno ni nič drugačen od drugih otrok njegovih let. Zelo rad se vozi s skirojem, poganjalcem, štirikolesnikom, rad tudi pleza in se ziba na ...