Slepi Sebastjan se je navdušil nad pikadom (FOTO)

»Med ljudmi velja, da je pikado bolj gostilniški šport, ker so ga pri nas podpirali predvsem gostinci, saj je bil zelo primeren za privabljanje gostov v lokalih. A tisti, ki ta šport spremljamo malo bolj, vemo, da se mu s tem dela krivica,« pravi Sebastjan Kamenik, Celjan, ki je po spletu nesrečnih naključij slep od otroštva. Nikoli se ni predal malodušju, ves čas je aktiven in opozarja na težak položaj slepih in slabovidnih. Je predsednik Društva za pravice invalidov, podpredsednik Združenja prijateljev slepih Slovenije, velik zagovornik brajeve pisave, piše in ureja za zvočni časopis Obzorje, je pesnik, humorist in pisec besedil, pred leti je užival tudi pred radijskim mikrofonom.

Po spletu nesrečnih naključij je slep od otroštva.

Pikado je zelo primeren tudi za slepe in slabovidne.

Da je ravno pikado šport, ki je zelo primeren za slepe in slabovidne, dokazujejo tudi številni televizijski prenosi, seveda na tujih, ne naših športnih programih. »Tisti, ki se s tem športom ukvarjajo profesionalno, vedo, da je treba imeti za to neverjetno mirno roko, dobro koncentracijo, pa tudi psihofizično moraš biti dobro pripravljen. Brez tega je težko priti v sam vrh. A mnogi, tudi športniki drugih panog, nas, ki se ukvarjamo s pikadom, preveč podcenjujejo,« pravi Kamenik. Kot dodaja, se govoreči pikado v ničemer ne razlikuje od običajnega, razen v tem, da je tarča govoreča in slepega s piski opozarja, kje je.

A mnogi, tudi športniki drugih panog, nas, ki se ukvarjamo s pikadom, preveč podcenjujejo.

»Govoreči pikado za slepe se je začel razvijati pred dvajsetimi do tridesetimi leti, prve tarče pa so prišle iz sosednje Hrvaške, natančneje iz Vukovarja. Zdaj že vrsto let za razvoj, izboljšave ter nadgradnje in posodobitve govorečih tarč skrbi požrtvovalni podjetnik Miro Stipančič iz podjetja Dragon games s svojo partnerico Sanjo. Onadva skrbita, da gredo tarče v korak s časom. Z nenehnim razvijanjem in nadgrajevanjem se je ta šport še bolj približal nam, slepim in slabovidnim, in nam omogoča najvišjo možno mero samostojnosti pri udejstvovanju v njem. Hkrati se nenehno iščejo načini, kako s pomočjo umetne inteligence izkušnjo igranja narediti še boljšo in privlačnejšo,« pravi Kamenik. Prav po zaslugi Stipančiča slepi lahko igrajo vse igre pikada in ne le osnovne različice 301. To pomeni, da se lahko slepi zdaj pomerijo v vseh igrah tudi s svojimi sorodniki, prijatelji in znanci, ki nimajo nobenih ovir.

Brez psa vodnika Šarkija ne gre nikamor, nedavno je bil gost pri Slavcu L. Kovačiču - Spidiju na Televiziji Celje.

Sebastjan se nikoli ni predal malodušju, ves čas je aktiven in opozarja na težak položaj slepih in slabovidnih.

»A če kdo misli, da je borba med nami in tistimi, ki vidijo normalno, nekorektna, se moti. Tudi zato je vse več turnirjev pri nas organiziranih po sistemu, da vsak igra z vsakim, ne glede na stopnjo slepote in slabovidnosti, ki je razporejena v štiri kategorije, in sicer B1, B2, B3 in B4. V kategoriji B1 so samo slepi tekmovalci, imajo zatemnjena očala in obliže. Če si slep, ne pomeni, da vidiš samo temo, pač pa nekateri zaznavajo obrise in svetlobo in bi si s tem ostankom lahko preveč pomagali. Zato je treba, kot pri drugih športih, zagotoviti enakovredne pogoje tekmovanja,« razloži Kamenik.

Piše in ureja za zvočni časopis Obzorje, je pesnik, humorist in pisec besedil.

V kategoriji B2 so slabovidni z manjšim ostankom vida, v B3 z več ostanka vida in v B4 z minimalno izgubo in precejšnjim ostankom vida. »Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije skupaj z devetimi medobčinskimi društvi slepih in slabovidnih pri nas igranje govorečega pikada zelo podpira. Kar pa žal ne velja za ostale športne organizacije pri nas, ki so zadolžene in namenjene razvoju in spodbujanju športov za invalide. Žal se ne zavedajo, da je to izjemnega pomena za nas, slepe, ki s tem krepimo svoje psihofizične sposobnosti, pa tudi koncentracijo ter orientacijo, ki sta prav tako zelo pomembni,« še pove Kamenik, ki upa, da se bo ta šport razvijal, živel in dobil veljavo tako med slepimi in slabovidnimi kot tistimi, ki odločajo o razvoju športov za invalide, tako pri nas kot v svetu.