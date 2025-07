Slepi potnik spet napada. Nevarnega japonskega hrošča ujeli v feromonske pasti

Z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) so sporočili, da so v Ljubljani, v petih feromonskih pasteh južno od avtocestnega počivališča Barje, in v Lukovici, v treh feromonskih pasteh južno od avtocestnega počivališča Lukovica, letos ponovno našli japonskega hrošča.

Na obeh mestih so ga v past ujeli že v letu 2024, kamor se je najverjetneje pripeljal z vozilom z območja severne Italije, kjer je ta škodljivec razširjen.

Objedajo liste, cvetove in plodove

Napada več kot 300 vrst gojenih in samoniklih rastlin, od vinske trte, koruze, češnje, breskve, nektarine, jablane, leske, aktinidije, fižola, soje, javorja, bresta, lipe, divjega kostanja in številnih drugih rastlin. Ti hrošči v skupinah in od zgoraj navzdol objedajo liste, cvetove in plodove. Na listih, ki jih napadejo, pojedo listno tkivo, pustijo pa žile, zato imajo listi čipkast videz. Podobno nevarne so ličinke ogrci, ki se razvijajo v zemlji, kjer delajo škodo z objedanjem korenin travne ruše.

300 VRST gojenih in samoniklih rastlin napada.

Na upravi za varno hrano pravijo, da škodljivce in bolezni rastlin, ki so resna grožnja naravnim ekosistemom in kmetijstvu in jih v Evropski uniji še ni, imenujemo karantenski škodljivi organizmi: »Med najbolj nevarne (prednostne) karantenske škodljive organizme uvrščamo japonskega hrošča, ki se zaradi širokega spektra gostiteljskih rastlin in odsotnosti naravnih sovražnikov v Evropski uniji lahko hitro razmnoži in povzroči veliko škodo na kmetijskih, urbanih in gozdnih površinah.«

Okoljske razmere pri nas – od temperatur, vlažnosti do raznolikosti rastlin – so zelo ugodne za njegov razvoj in širjenje. »Širjenje teh nevarnih škodljivcev in bolezni rastlin lahko povzroči trajne spremembe ekosistemov ter veliko gospodarsko škodo,« opozarjajo na upravi: »Zato je preprečevanje vnosa in širjenja škodljivcev in bolezni rastlin bistvenega pomena za ohranjanje zdravih rastlin.«

Japonski hrošč izvira iz severovzhodne Azije, od koder je bil zanesen v Ameriko in Evropo. Razširjen je v Piemontu in Lombardiji v Italiji ter v kantonu Ticino v Švici, od tam pa se s pomočjo vozil redno prevaža kot slepi potnik na druga območja. Ko se vozilo ustavi, hrošči izletijo in poiščejo gostiteljske rastline v bližini. Posamezne so že večkrat našli v feromonskih pasteh tudi drugod po Italiji, v Švici in Nemčiji.

Hrošč je velik približno centimeter in ima glavo in oprsje kovinsko zelene barve. Rjava krila zadka ne pokrivajo v celoti. Med našimi hrošči so mu podobni majski in junijski ter vrtni listni hrošč, a sta prva dva večja. Predvsem pa jih ločimo po tem, da ima japonski šope belih dlačic na bočni strani in na koncu zadka.

Varovalni ukrepi

Da bi preprečili njegovo širjenje, je uprava po 40-stranskem načrtu, ki so ga pripravili leta 2023, takoj začela izvajati varovalne ukrepe. Določili so dve razmejeni območji, ki vključujeta območje, kjer so japonskega hrošča našli, in varovalni pas, kjer bodo izvajali dodatne ukrepe. V prvo območje je vključen del območja Občine Ljubljana, varovalni pas pa poleg tega zajema še dele občin Dobrova-Polhov Gradec, Brezovica in Ig. Drugo razmejeno območje obsega del območja Občine Lukovica, varovalni pas pa poleg tega še dele občin Kamnik, Domžale, Moravče in Dol pri Ljubljani.

Na obeh območjih dodatno spremljajo prisotnosti japonskega hrošča s postavitvijo dodatnih feromonskih pasti in z vizualnimi pregledi. »Uveden bo tudi ukrep masovnega lovljenja z gosto postavitvijo feromonskih vab okoli mest, kjer so bili najdeni hrošči. Namen ukrepa je v obdobju letenja uloviti čim večje število hroščev in preprečiti nadaljnje razmnoževanje,« pravijo na upravi za varno hrano.

Pozivajo prebivalce, naj bodo pozorni na morebitno prisotnost japonskega hrošča in na poškodbe rastlin, ki jih povzroča. Vsak sum naj z ustreznimi fotografijami sporočijo strokovnjakom za varstvo rastlin: fitosanitarni inšpekciji, kmetijsko-gozdarski zbornici, inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo, kmetijskemu inštitutu ali glavnemu uradu uprave za varno hrano. »Za zaščito različnih ekosistemov so ključnega pomena stalni nadzor, pravočasno odkrivanje in izvajanje ukrepov za izkoreninjanje,« pravijo na upravi.