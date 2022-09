Radečan Boštjan Štefanič je pred desetletjem dokazal, da dejstvo, da ima od rojstva le nekaj odstotkov vida, ni nikakršna ovira, da ne bi delal tistega, kar ga veseli, in bil družbi kljub invalidnosti koristen. Takrat, pred desetletjem, nam je v pogovoru zaupal, da loči le obrise večjih predmetov in razpozna barve. S svojo drugačnostjo se je sprijaznil že, ko se je moral odločiti, ali oditi na šolanje in se kaj naučiti ali ostati doma. Premika meje mogočega, slep je odprl knjigovodski servis. FOTO: osebni arhiv Po desetletju izobraževanja najprej v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Lj...