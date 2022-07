Sledilnik po 834 dneh ostal brez podatkov, oglasil se je celo Fafangel

Trend naraščanja okužb se nadaljuje, a Mario Fafangel z NIJZ je danes pomiril, da temu trendu ne sledi trend v bolnišnicah. Kaj se dogaja v naših bolnišnicah in koliko covidnih bolnikov je bolnišnicah, smo lahko vse do danes spremljali tudi državljani in državljanke. Ažurne informacije je vse od marca 2020 na spletnih straneh objavljal Sledilnik, ki pa danes od ministrstva za zdravje ni prejel podatkov o stanju v bolnišnicah. Ministrstvo naj bi izrazilo pomisleke glede deljenja podatkov o hospitalizacijah s Sledilnikom in tako prekinilo 834 dni dolgo časovno serijo. Informacijo je na twitterju delila Maja Založnik, sodelavka Sledilnika, ki se ukvarja s koordinacijo, podatkovnimi modeli in validacijo. Kaj se je zgodilo in zakaj je do tega prišlo, preverja tudi Fafangel. »Ni v domeni NIJZ, a obljubim, da jutri preverimo, kaj se je zgodilo z namenom ponovne vzpostavitve tega kritičnega sistema spremljanja,« se je odzval na zapis.

Založnikova je na twitterju je objavila zapise, s katerimi pojasnjuje, zakaj je pomembno, da MZ še naprej deli z njimi podatke. Pravi, da so podatki vse manj zanesljivi, saj se vse manj ljudi uradno testira, tudi če so doma pozitivni na HAT. Opozorila je, da je za smrti že jasno, da imajo mesec zamude za okužbe in so zato ti podatki neprimerni. Pravi, da so bili podatki, ki so jih dobivali dnevno z MZ vir ažurnih podatkov glede najpomembnejših kazalnikov epidemije.

Opozorila je, da te podatke pri ustvarjanju modelov uporabljata tudi Matjaž Leskovar in Janez Žibert, ki sta v zadnjih dveh letih pripravila vrsto modelov in napovedi širjenja okužb covid 19.