Sledili gazi v snegu in napadli

OO ZB Preddvor je pripravil spominsko slovesnost ob 80. obletnici požiga Semperove koče in padlih partizanov v njej. Položili so venec in prižgali svečo, osrednji nagovor je imel Milan Tičar iz OO ZB Preddvor, ki je podrobno opisal dogodek izpred 80 let.

Župan občine Preddvor mag. Rok Roblek je v pozdravnem nagovoru poudaril pomen ohranjanja zgodovinske preteklosti in kulturnih vrednot, kajti na območju občine je registriranih 64 kulturnih spomenikov s statusom lokalnega pomena, med njimi 22 partizanskih spomenikov in spominskih plošč, ki spominjajo in opominjajo na žrtve boja proti okupatorju.

Mag. Franc Ekar se je županu in Občini Preddvor zahvalil za dober in zavzet odnos do ohranjanja kulturne dediščine, tudi za ohranjanje spominskih znamenj padlih, ki so izgubili življenje v boju z okupatorjem.

Na pogorišču Semperove koče sta 3. februarja 1942 padla borca Kokrške čete Ivan Zupanc in Vinko Burnik. Srečko Dermastja je bil težko ranjen, prepeljan je bil v bolnico Golnik, a je kmalu umrl. Kokrška četa se je umikala s Krvavca na območje pod Storžičem in se umaknila v zavetrje t. i. Semperove bajte v zgodnjih jutranjih urah. V globokem snegu je za četo ostajala dobro vidna gaz in Nemci so borce Kokrške čete zlahka zasledovali ter kočo, v katero so se zatekli partizani, v jutranjem svitu napadli in zažgali.

Milan Tičar, osrednji govornik na spominski slovesnosti

V letu 2021 je občini v sodelovanju z OO ZB Preddvor uspelo izvesti zaščito ruševin in spominske plošče, ki najbolj neposredno simbolizira in ohranja spominjanje narodnoosvobodilnega boja. Spominsko tablo padlim partizanom je Krajevni odbor ZB NOV Bela postavil in odkril 21. julija 1963. Dodelili so ji status lokalnega spomenika kulturnega pomena.