Sledila stravi in se izgubila, naporna akcija kranjskih gorskih reševalcev potekala vso noč

Kljub opozorilom, da trenutne razmere niso primerne za obisk gora, se še vedno najdejo posamezniki, ki izzivajo usodo. Na žalost pa s tem spravljajo v nevarnost ne le sebe, temveč tudi pogumne in požrtvovalne gorske reševalce, ki imajo celo med delovnim tednom polne roke dela.

V gorski jami na poti čez Taško so koordinirali akcijo po radijski zvezi.

»Kakšna noč! Včeraj smo malo čez 17.00 prejeli poziv na reševanje planinke s Križa, skoraj 2500 metrov visokega vrha v bližini Kokrške Kočne. Tuja državljanka je odšla od doma na turo prepozno, neprimerno opremljena in oblečena, za hojo po brezpotju pa je uporabljala navigacijsko sled prek aplikacije strava ter se tako v megli in vetru zaplezala na samem vrhu,« so včeraj še vedno pod vtisom nočnega dogajanja sporočili iz Gorske reševalne službe Kranj.

Reševanje je bilo uspešno.

Udarna ekipa naših petih je zaplezano dosegla malo pred polnočjo.

Številni žrtvovali noč

Za pomoč so zaprosili helikopter letalske enote policije, ki je sprva poskusil z reševanjem iz zraka, a zaradi oblakov in močnega vetra ni mogel pomagati. »Za pripravljenost letenja ponoči v slabih razmerah se jim iskreno zahvaljujemo. Za nas pa je to pomenilo, da nas do nje čaka minimalno 1500 višinskih metrov, zato je hitro stekla naporna klasična akcija, ki je potekala vso noč,« so pojasnili gorski reševalci.

Razmere so bile zelo zahtevne.

»Udarna ekipa naših petih reševalcev je zaplezano dosegla malo pred polnočjo. Šesterica za njimi je šla do bivaka pod Kočno, zadaj pa so hodile še dodatne okrepitve iz doline z natrpanimi nahrbtniki,« so pojasnili. Nižje so v gorski jami na poti čez Taško najizkušenejši zakurili ogenj in od tam koordinirali akcijo po radijski zvezi. Do jutra so tako planinko, ki »do situacije ni bila primerno kritična in se nevarnosti ni povsem zavedala«, po mnogo urah boja z vetrom in temo rešili ter transportirali v dolino k njenemu avtu. Sami pa so nato odhiteli svojim službam naproti.

Nesebično so se odpravili na pomoč.

Pa še Britanec

O ponedeljkovem reševanju v gorah pa je poročal tudi Roland Brajič, tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj. Blejske policiste so okoli 14.50 obvestili o 25-letnem pohodniku, državljanu Velike Britanije, ki mu je med hojo z Ojstrice spodrsnilo na mokri podlagi in se je pri tem poškodoval. »Posredovali so gorski reševalci GRS Radovljica in zdravstveno osebje. Z reševalnim vozilom je bil prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti o dogodku zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo,« je pojasnil predstavnik policije.