Slavni Mariborčan med znamenitimi admirali

V tridesetih letih prejšnjega stoletja so v Mariboru na križišču Slovenske in Tyrševe ulice podrli staro in odsluženo hišo, ki ni na zunaj z ničimer več opozarjala na to, da se je v njej rodil bržčas najslavnejši Mariborčan, ki ga uvrščajo celo med štiri najpomembnejše admirale v zgodovini pomorskega vojskovanja! A pod tisto staro streho se je 23. decembra 1827 rodil prav Wilhelm Tegetthoff in ponesel zven družinskega imena daleč po vseh svetovnih morjih. Znamenito bitko pri otoku Vis je leta 1868 upodobil Carl Frederik Sorensen. FOTO: Heeresgeschichtliches Museum Mladi Wilhelm je obiskoval gi...