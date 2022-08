Slavna skala je postala miza

Norveška naravna znamenitost Trolov jezik, ki je navdušila tudi glasbenico svetovnega kova Jennifer Lopez, je bila navdih za večkrat nagrajenega oblikovalca Alexandra Purcella Rodriguesa. Po njegovi ideji so v podjetju Marmor Hotavlje ustvarili umetniško skulpturo, ki se lahko uporablja kot miza. Njena posebnost je, da miza, ki bi morala imeti tri tone, tehta samo 500 kilogramov, saj je izdelana iz posebne vrste marmorja. Hotaveljski kamnoseki so skulpturo naredili v pol leta, prav te dni pa so jo dostavili v London. Britanski oblikovalec z diplomo iz arhitekture se je na podjetje Marmor Hotavlje obrnil sam, saj je v njihovih izdelkih prepoznal izjemno kakovost, te dni pa monterji v njegovi vili že zaključujejo montažo mojstrovine.

Nad norveško naravno znamenitostjo se je navdušila tudi Lopezova. FOTO: Youtube

Oblikovanje mize je bilo svojevrsten izziv, ne samo zaradi teže, temveč mnogih posebnosti, ki jih je želela stranka. V njej je med drugim poseben predal z električnim mehanizmom za odpiranje, notranjost je obložena s kombinacijo najbolj plemenitih tkanin in usnja, vrh pa krasi šatulja iz javorja, ki je v celoti izdelana ročno, zato so morali v podjetju združiti vse svoje znanje in povezati različne tradicionalne rokodelske veščine.