Slavko pravico išče pred veleposlaništvom v Zagrebu: tam je začel gladovno stavko

Pred veleposlaništvom v Zagrebu gladovno stavka Slavko Murk, izbrisani podjetnik, zdaj brezdomec, ki mu je država Slovenija po hitrem ostopku, brez likvidacije izbrisala podjetje iz sodnega registra, na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o finančnem poslovanju podjetij.

Gradil na prizorišču olimpijskih iger

Za službo SMELT je Murk izvajal gradbena dela na gradbišču v Sočiju v Rusiji, kjer so se leta 2014 potekale zimske Olimpijske igre. Nekdanja družba Smelt mu korektno izvedenih del in korektno izdanega obračuna ni poravnala, zato je njegovo, prej zelo uspešno podjetje, postalo nelikvidno in po hitrem postopku izbrisano iz sodnega registra pravnih oseb.

Poslovnež Slavko Murk je gladovno stavkal že pred leti, ko je opozarjal, da že 17 let čaka na 1,9 milijona evrov, ki mu jih nekdanji Smelt dolguje za gradnjo hotela v Rusiji. Murk je stavkal tudi na ljubljanski tržinici.

Ker svojih obvez do dobaviteljev in podizvajalcev ni mogel poravnati, so njegovo zasebno premoženje (nepremičnine, premičnine in ostalo) prodali na dražbi, so ob tem poudarili v Zavodu za zaščito podjetnikov ZZZP-CINIP.