Slavčki zasenčili Dunajske dečke: odlikovali so jih angelski glasovi (FOTO)

V domačih Trbovljah so spominsko znamenje dobili povojni Slavčki. Mešani pevski zbor je uspešno deloval šest desetletij, pred desetimi leti pa je žal utihnil. V zboru je namreč delovalo manjše število pevcev, predvsem starejših, mladih pa ni bilo več in tako tudi ne članstva, ki bi nadaljevalo delovanje. Čeprav ne obstaja več, se je zadnja predsednica in dolgoletna pevka Marija Žlak odločila, da o uspešnem zboru pripravi razstavo.

Zadnja predsednica zbora Marija Žlak je počastila spomin in dosežke slovitega trboveljskega povojnega pevskega zbora. Foto: Roman Turnšek

»Ko smo arhivirali dokumentacijo, je v meni vedno bolj rasla ideja o predstavitvi delovanja zbora širši javnosti, da bi nanj ostal trajen spomin. Lotila sem se zahtevne naloge, ki je terjala precej časa, energije in dela,« pravi Žlakova.

Pri pripravi razstave so uporabili obstoječe, zbrano in urejeno gradivo zbora, ki je predano Zgodovinskemu arhivu Celje. »Gradivo sem izbrala jaz, uredil in pripravil pa ga je Gregor Jerman iz Zasavskega muzeja Trbovlje s strokovnimi sodelavci. Seznanila sem se z vso zgodovino zbora in obstoječo dokumentacijo vključno s slikovnim gradivom, priznanji. Potem sem naredila izbor in se posvetovala še z Gregorjem, ki ima več izkušenj. Težava je bila skeniranje fotografij in dokumentov, zaradi starosti in njihove velikosti. Na pomoč so priskočil delavski dom, Zasavski muzej, Rudis Trbovlje in Saša Žlak Jamšek.«

Ustanovljeni na mostu

Razstava Čudovita pesem Slavčkov je trajnega značaja in postavljena v avli trboveljskega delavskega doma na nekaj panojih. Ti zajemajo najpomembnejše podatke o ustanovitvi in delovanju zbora, o zborovodjih, nagradah in priznanjih in del fotografij.

Zbor je bil ustanovljen leta 1949 večinoma iz članov bivšega zbora Trboveljski slavček, ki je bil v uvodu k razstavi tudi na kratko predstavljen. Po spominih pokojnega Jožeta Skrinarja se je ideja porodila kakšnim 13 pevskim navdušencem kar na nekdanjem mostu pri trboveljskem delavskem domu. Plakate o ustanovitvi in vabila k pridružitvi so nosili po hišah peš ali na motorjih. 21. decembra 1949 so imeli prvo uradno vajo na osnovni šoli na Vodah. Na njej je bilo že 40 pevcev, v istem letu pa se je število članov povzpelo kar na 100! Razred, kjer so vadili, je že po nekaj vajah postal premajhen in preselili so se v prostore takratnega samskega doma.

Žal zaradi obilice anekdot, spominov in dejstva, da je vse to preprosto nemogoče spraviti na nekaj panojev, marsikatera prigoda Slavčkov ni v sklopu razstave, ampak se prenaša in širi le s pripovedovanjem še živečih članov. Razstava je tematsko razdeljena na posamezne dele, ki zajemajo zgodbo zbora, ki je bil na neki način naslednik slovitega predhodnika. Zbor Trboveljski Slavček je deloval deset let pred začetkom druge svetovne vojne in dosegal neverjetne uspehe v evropskem in tudi svetovnem merilu, med drugim je postal najboljši pevski zbor na svetu in je premagal celo slovite Dunajske dečke. »Tudi pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Slavček smo bili iskreni ljubitelji slovenskega zborovskega petja. Pridružili smo se z veseljem, pričakovanjem in vzhičenostjo, peli smo v svoje zadovoljstvo in za užitek poslušalcev.

Odlikovali so jih angelski glasovi. FOTO: arhiv

Zbor je uspešno gostoval v Sloveniji, Jugoslaviji, Bolgariji, Avstriji, Franciji in se udeležil različnih tekmovanj. Za svoje prizadevno in uspešno delo je prejel številna priznanja tako doma kot v tujini,« se spominja pevskih zborovskih let. Ob 40. rojstnem dnevu so naredili zanimivo statistiko, ki je pričala o dejavnosti in uspehih. Tako so denimo v štirih desetletjih imeli 90 koncertov v Trbovljah, 163 v Sloveniji, 30 po Jugoslaviji, 18 v tujini, 31 opernih in operetnih predstav in 398 drugih prireditev.

Edino znamenje

Za delovanje zbora sta bila najbolj zaslužna zborovodja Ida Virt in predvsem njen oče Jože Skrinar, ki sta že pokojna. Kot eno od vrste zanimivosti gre vsekakor izpostaviti, da je bil Mešani pevski zbor Slavček prvi amaterski pevski zbor v Sloveniji, takratni Jugoslaviji in Evropi, ki je na nastopih izvajal opero in opereto. To se je prvič zgodilo prav v Trbovljah, ko so ob odprtju delavskega doma leta 1956 izvedli opero Gorenjski slavček.

Razstava Čudovita pesem Slavčkov je trajnega značaja in postavljena v avli trboveljskega delavskega doma.

Razstava Čudovita pesem Slavčkov je na ogled v avli Delavskega doma Trbovlje. Žal je treba omeniti, da je razen Slavčkove sobe razstava sicer edino znamenje, ki ga ima desetletja uspešni zbor v domačem kraju.