Sladko presenečenje za VDC Lendava

Varstveno-delovni center (VDC) Lendava, ki je enota matičnega centra iz Murske Sobote, je svojim varovancem v sodelovanju z Gabrielo Pongrac, ženo Boža Pongraca, predsednika društva za pomoč v stiski Zarja Lendava, pripravil sladko presenečenje, ki so se ga varovanci izjemno razveselili.

Ni treba veliko, da razveseliš skromne ljudi.

VDC je javni socialnovarstveni zavod, kjer odraslim osebam z motnjo v duševnem razvoju zagotavljajo organizirano dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo. Pokrivajo Pomurje s štirimi enotami dnevnega varstva, ki so v Murski Soboti, kjer je tudi sedež zavoda, v Ljutomeru, Gornji Radgoni ter Lendavi. Institucionalno varstvo omogočajo v treh bivalnih enotah, in sicer v Gornji Radgoni, v Lendavi in Ljutomeru.

Plačilu se je odpovedal

Sali je ob predlogu takoj pripravil sladke dobrote.

»Kako malo je potrebno, da na lica drugih privabimo nasmeh in z njimi delimo srečo. To je z obiskom lendavske enote VDC pokazal slaščičar Aslan Zećiri - Sali iz Beltincev. Z gospodom Salijem se poznamo že dlje. Večkrat je omenil, da je že nekajkrat razveselil ljudi po domovih za starejše in podobno in tako smo dobili idejo, da bi na enak način, s sladoledom, razveselili varovance VDC. Za termin obiska se je z vodstvom ter Salijem dogovorila žena Gabriela, in tako je bilo treba le počakati dan, ko smo izvedli presenečenje,« je dejal Božo Pongrac, upokojeni policist in policijski starešina, nazadnje operativec OKC PU Murska Sobota.

Povedal nam je tudi, da sladoledar Sali iz Beltincev ni potreboval časa za razmislek, hitro je pripravil sladke dobrote in pripotoval v Lendavo. »Poudariti moram, da sva bila z ženo kot soorganizatorja pripravljena prispevati neki znesek, a se mu je Sali odpovedal. Druženje je potekalo dobri dve uri, vodja enote Lilijana Novak pa je uporabnikom že zjutraj omenila, da tega dne sledi presenečenje. V začetku so bili zelo bojazljivi, nato pa je vse steklo kot po maslu,« je dejal Pongrac, ki si želi, da bi kmalu razveselili tudi otroke na Dvojezični osnovni šoli II Lendava.