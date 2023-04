Sladkali so se s popsi

Članice Humanitarnega društva Vera iz Štor so se ob ustanovitvi odločile, da bodo poskušale osrečiti in razveseliti čim več ljudi. Nedavno so znova obiskale Sončkov dom v domačih Štorah in s pomočjo vodje stanovanjske skupnosti Nine Berglez do potankosti izvedle projekt, kot so si ga zamislile.

»Na točno določen dan in ob dogovorjeni uri smo potrkale na vrata Sončkovega doma, s seboj pa smo imele vse potrebne sestavine za delavnico izdelave sladkih popsov. Ti so nastajali pod spretnimi rokami naše članice, mojstrice Lidije Šuhel. Čeprav smo tudi veliko popackali, je bil trud poplačan, popsi so bili lepi in zelo okusni. Ob sladkem druženju so se rodila tudi nekatera nova prijateljstva,« je povedala predsednica društva Verica Štante.