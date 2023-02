Slabe novice za slovenske gasilce: tako jim po protestu odgovarja vlada (FOTO)

Vlada zahteve gasilcev, ki so na današnjem shodu v prestolnici izrazili nezadovoljstvo s svojim položajem, razume kot neupravičene. Kot zatrjujejo na ministrstvu za javno upravo, so poklicni gasilci ena bolje plačanih poklicnih skupin v javnem sektorju, njihove plače pa vseskozi rastejo.

Po navedbah ministrstva podatki kažejo, da pri gasilcih krivičnih nesorazmerij ni. Povprečna plača gasilca s srednješolsko izobrazbo je leta 2022 znašala 2128 evrov, gasilca z višješolsko izobrazbo v letu 2619 evrov, gasilca z visokošolsko izobrazbo pa 2976 oziroma 3231 evrov, so zapisali na spletni strani vlade.

Vlada: Povprečna plača se je povišala

Protest gasilcev pred parlamentom. FOTO: Jože Suhadolnik

V primerjavi z letom 2015 se je povprečna plača gasilcu s srednješolsko izobrazbo povišala za 32 odstotkov, za enak odstotek tudi tistemu z višješolsko izobrazbo, tistemu z visoko šolo pa se je plača med leti 2015 in 2022 povečala za 28 odstotkov oziroma 17 odstotkov, odvisno od tarifnega razreda, so navedli.

Ob tem so dodali, da so se plače poviševale bistveno bolj kot denimo vzgojiteljem. »Iz podatkov izhaja, da gredo ta nesorazmerja znatno v prid gasilcem, kljub zadnjim predvidenim povišanjem plač vzgojiteljic,« so zapisali.

Zahteve gasilcev po povišanju plač za osem plačnih razredih po mnenju vlade pomenijo, «da želijo imeti bistveno višje plače kot primerljive skupine«. Tako bi imeli za 35 odstotkov višje plače od policistov. »Vlada zahtevo gasilcev razume kot neupravičeno, saj želi plačna razmerja med omenjenimi poklicnimi skupinami, ob zavedanju, da predstavljajo izjemno pomemben del za delovanje države, ohranjati,« so še zapisali.

Pričakujejo odziv na predlog izhodišč

»Vlada v gasilcih vidi enakovredne partnerje, zato verjame, da imajo iskreno namero realizirati tisto, kar so se vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja zavezali z dogovorom oktobra 2022,« so še zapisali na ministrstvu. Vlada tako pričakuje odziv na predlog izhodišč za prenovo plačnega sistema javnega sektorja ter na izhodišča za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so bila 9. februarja predstavljena vsem sindikatom javnega sektorja.

»Prav tako iz omenjenega oktobrskega dogovora, ki ga je podpisal tudi Sindikat poklicnih gasilcev, izhaja, da se bodo do 30. junija 2023 pogajali, in ne protestirali,« še poudarjajo.

Poklicni gasilci so namreč danes pred poslopjem vlade pripravili protestni shod, na katerem so zahtevali odpravo krivičnih plačnih nesorazmerij in pošteno vrednotenje svojega dela.