Slabe novice za Aleksandro Pivec

Pokrajinski odbor DeSUS za Južno Primorsko svetu stranke predlaga glasovanje o razrešitvi njihove predsednice, če ne bo odstopila sama. Po njihovem mnenju »med člani in v javnosti ne uživa več osebnega ugleda, s tem krni tudi politični ugled stranke«. O tem je pred nekaj trenutki javnost obvestil, minister za zdravje, ki je tudi predsednik omenjenega pokrajinskega odbora.Svoje mnenje, da bi morala odstopiti, so pred dnevi izrazili tudi poslanci stranke Desus, a se je Pivčeva odločila, da ni čas za takšno potezo.Spomnimo, Pivčeva je v zagati pristala zaradi nejasnih plačil gostovanj v službenem času, v zadevi pa so znašli tudi njeni otroci. Ministrica je pred kamero dejala, da je račun plačala sama, a ga javnosti do danes še ni pokazala. Je pa povedala, da ga bo pokazala pristojnim organom.